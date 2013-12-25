Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с публикацией статьи в израильской газете «Джерусалем пост» на основе интервью Посла России в Израиле А.Д.Викторова

Вопрос: 9 декабря израильская газета «Джерусалем пост» опубликовала статью на основе интервью с Послом России в Израиле А.Д.Викторовым. Какова официальная позиция МИД России по вопросам, затронутым в этой публикации?

Ответ: Удивлены обостренной реакцией на затронутые в интервью нашего Посла в Израиле вопросы. Изложенная в нем позиция неоднократно доводилась нами до израильских коллег на различных уровнях. Все воспроизведенные в публикации высказывания российского Посла соответствуют общеизвестной позиции России по ближневосточной проблематике. В этой связи отметим следующее.

Нормализацию отношений Израиля с его арабскими соседями оцениваем в целом положительно как возможность установления новых каналов цивилизованного, основанного на международно-правовых нормах общения. Исходим из того, что сохранение конфронтации и отказ от конструктивного диалога лишь затрудняют нахождение компромиссных решений, призванных способствовать комплексному урегулированию застарелого арабо-израильского конфликта.

Вместе с тем мы всегда подчеркивали, что палестинская проблема была и остается центральной для обеспечения мира на Ближнем Востоке. Без ее решения устойчивую и долгосрочную стабилизацию в регионе обеспечить невозможно. Со своей стороны, готовы оказать всестороннее содействие в достижении этой цели как постоянный член СБ ООН, участник ближневосточного «квартета» международных посредников, как государство, которое поддерживает конструктивные продвинутые отношения со всеми странами региона, включая Израиль.

Именно такая философия заложена и в основу предложенной российской стороной концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, нацеленной на создание эффективных механизмов реагирования на многочисленные вызовы и угрозы с участием всех прибрежных стран Персидского залива, включая, естественно, и Иран. А дело внешних игроков – помочь создать условия для начала движения стран региона навстречу друг другу, терпеливо и последовательно устраняя исторические наслоения взаимных обид и противоречий.

Что касается авиационных ударов Израиля по территории Сирии, какими бы причинами они ни были мотивированы, то мы никогда не скрывали своего отрицательного отношения к подобным действиям, акцентируя необходимость уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости Сирийской Арабской Республики. Все эти ключевые принципы отражены в резолюциях СБ ООН, принятых по Сирии в последние годы. Трудно отрицать, что подобные действия привносят дополнительную дестабилизацию в сложную региональную обстановку.

Подтверждаем нашу заинтересованность в продолжении регулярных консультаций с израильскими партнерами по вопросам безопасности и стабильности в ближневосточном регионе. Высоко ценим сложившийся между нами доверительный и конструктивный диалог. Настроены и впредь, как отметил в упомянутом интервью наш Посол в Израиле, в процессе принятия решений учитывать озабоченности Израиля в сфере безопасности.