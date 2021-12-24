Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 24 декабря 2020 года

Из ответов на вопросы :

О текущей ситуации с коронавирусом

Минувшая неделя не принесла утешительных новостей: в мире по-прежнему растёт число инфицированных. По состоянию на 24 декабря насчитывается уже более 78 млн человек, а количество смертей превысило 1,7 млн человек. Общая динамика распространения инфекции такова, что не позволяет правительствам ослабить противоковидные ограничительные меры, причём в некоторых странах наблюдается даже возврат к жёстким локдаунам, чтобы сбить волну заболеваемости. Вакцинация населения набирает обороты.

Обращает на себя внимание информация из Великобритании о появлении мутировавшего штамма коронавируса с более высокой, как отмечают специалисты в Лондоне, скоростью распространения.

Как выясняется, данный патоген добрался до Австралии, Дании, Италии, Нидерландов, ЮАР и некоторых других стран. Это может указывать на его адаптируемость к изменённым условиям. Вирусологи пока не склонны приписывать новой ветви коронавируса качественно большего потенциала риска. ВОЗ также воздерживается от оценок опасности нового штамма и призывает не делать выводов до получения достоверных научных данных. Российские учёные, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением, обмениваясь информацией с иностранными коллегами и представителями ВОЗ.

Тем не менее, более 50 государств (среди них Китай, Канада, Турция, Индия, Иран, ФРГ и др.) частично или полностью приостановили транспортное сообщение с Великобританией. На аналогичный шаг пошла и Российская Федерация, наложив с 00 часов 22 декабря недельный запрет на пассажирское сообщение с данной страной и установив 14-дневный карантин для всех прибывающих из неё лиц.

МИД России вновь напоминает российским гражданам о желательности воздержаться, по возможности, от поездок за рубеж до стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции и тщательно взвешивать все риски, связанные с зарубежными поездками.

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О российской помощи Республике Южная Осетия в борьбе с новой коронавирусной инфекцией

В Южной Осетии завершил работу мобильный многопрофильный госпиталь (ММГ) Министерства обороны Российской Федерации, находившийся в Республике с конца октября с.г. Всего российскими специалистами осуществлен осмотр 1474 местных жителей. Силами ПЦР-лаборатории выполнены 2152 диагностических исследования. Стационарное лечение прошли 192 пациента (смертельных случаев не допущено). Аналогичный российский военный госпиталь продолжает работать в Абхазии.

Оперативное развертывание ММГ, наряду с работой сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации и командированных по линии Минздрава России и Роспотребнадзора медицинских специалистов, было своевременным и ключевым моментом в стабилизации ситуации в Южной Осетии в борьбе с COVID-19.

Готовы продолжать оказывать необходимую помощь братской Республике в преодолении коронавирусной инфекции.

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О передаче Непалу российских тест-систем для диагностики COVID-19

10 декабря с.г. в Непал на безвозмездной основе были доставлены 50 наборов тест-систем и реагентов к ним на 5 тыс. исследований, выделенных Российской Федерацией в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. На следующий день тест-системы и реагенты были переданы российским посольством Министерству здравоохранения и народонаселения Непала. Готовы к дальнейшему сотрудничеству с Катманду в деле борьбы с пандемией.

Это всего лишь несколько примеров. Работа ведется, помощь оказывается. Это прекрасная традиция. Она заключается в том, что в условиях проблемы глобального характера страны демонстрируют взаимную выручку и взаимную помощь.

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О предстоящей 25 декабря с.г онлайн-встрече С.В.Лаврова с участниками программы Фонда Горчакова «Диалог во имя будущего»

25 декабря с.г. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет в формате видеоконференции встречу с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда Горчакова «Диалог во имя будущего».

За десять лет реализации этот проект по праву получил репутацию важной площадки, способствующей укреплению доверия между российской и зарубежной общественностью. Программа включает в себя недельный цикл лекций, семинаров и круглых столов с участием молодых зарубежных специалистов по международным отношениям и ведущих российских политологов, научных экспертов и культурных деятелей, представителей органов государственного управления. По сложившейся традиции серию мероприятий завершает встреча Министра с участниками «Диалога», на которой в режиме свободной дискуссии обсуждаются актуальные вопросы международной повестки.

В этом году юбилейный «Диалог во имя будущего» впервые пройдет в онлайн-режиме и будет приурочен к 75-летию Великой Победы и 75-летию ООН. В нем примут участие делегаты из 19 государств СНГ, Европы и Центральной Азии.

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О переговорах Министра иностранных дел С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу в Сочи

29 декабря Министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну (г.Сочи) для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования (СГСП), действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). Предыдущее, седьмое заседание СГСП состоялось 29 марта 2019 г. в Анталье. В ходе встречи будет рассмотрен широкий круг актуальных региональных и международных проблем. Предстоит провести «сверку часов» по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Закавказье, Центральной Азии, на Украине, в Черноморском регионе. Будут затронуты пути повышения эффективности взаимодействия на площадках международных организаций.

Планируется детально проработать текущие вопросы, связанные с реализацией трехстороннего Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г. по Нагорному Карабаху. Акцент будет сделан на минимизации рисков возможных боестолкновений и оказание сторонам гуманитарной помощи.

В центре внимания будет налаживание деятельности Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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О предстоящих переговорах глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Ливии

30 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет встречу с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии М.Сиялой, который посетит Москву с рабочим визитом.

В ходе предстоящих переговоров предполагается провести заинтересованный обмен мнениями относительно складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее, включая усилия по укреплению режима прекращения боевых действий и продвижению политического процесса в рамках решений Берлинской мирной конференции и резолюции СБ ООН 2510, с акцентом на повышение роли России по содействию скорейшему достижению ливийского урегулирования. Кроме того, министры предметно обсудят ряд практических вопросов развития двусторонних отношений в различных областях.

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О заявлении Госсекретаря США М.Помпео об угрозе Средиземноморью со стороны Москвы

Обратили внимание на заявление Госсекретаря США М.Помпео по Ближнему Востоку от 15 декабря с.г. с критическими замечаниями относительно политики России в Средиземноморье. В нем наша страна бездоказательно обвиняется в том, что она «сеет хаос», используя разнообразные методы, и распространяет дезинформацию. Таких обвинений много, но не комментировать их невозможно. Не комментируя их мы дадим повод подумать о том, что это всё правда. Поэтому придется очень подробно остановиться на этих высказываниях.

Для начала хотели бы напомнить М.Помпео, что послужило началом драматических событий в Ливии. Именно США со своими союзниками по НАТО в 2011 г. совершили неприкрытую вооруженную агрессию, в результате которой были уничтожены не только социально-экономическая инфраструктура страны, но и ливийская государственность. Причем сами США на долгое время фактически самоустранились от урегулирования возникшего по их вине кризиса.

Россия, наоборот, с самого начала вооруженного противостояния между Востоком и Западом Ливии является активным участником международных усилий по его урегулированию на различных многосторонних площадках. Общаемся со всеми ливийскими сторонами, побуждая их прекратить братоубийственную междоусобицу. Отвергаем инсинуации о том, что Россия якобы поддержала наступление Ливийской национальной армии на Триполи в 2019 г., так как сразу после начала этой военной операции мы последовательно убеждали лидеров восточноливийского лагеря вернуться за стол переговоров. Именно договоренность о необходимости прекращения огня в Ливии, достигнутая на саммите Президентов России и Турции в Стамбуле 8 января 2020 г., заложила основу для будущего соглашения о перемирии, заключенного в Женеве 23 октября.

Совершенно абсурдны высказанные М.Помпео обвинения в адрес недавно освобожденных российских граждан М.Шугалея и С.Суэйфана в сотрудничестве с ЧВК «Вагнер». Наши соотечественники законно прибыли в Триполи в мае прошлого года, с согласия местных властей, в целях проведения социологических исследований для российских научных центров. Потом они были похищены. Только спустя некоторое время нам удалось установить их нахождение в тюрьме «Майтига». Им предъявлялись необоснованные обвинения в шпионаже в пользу одной из сторон ливийского конфликта. Очевидно, что здесь американская сторона руководствуется выбитой под пытками «информацией» или самооговором.

Относительно упоминаний ЧВК «Вагнер» отмечаем, что российских военнослужащих в Ливии нет. Деятельность частных военных компаний не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

В заявлении Госсекретаря говорится об ударной работе США по укреплению ведущей роли ООН в ливийском урегулировании, прежде всего через усиление действующей с 2011 г. Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Риторическим приемом М.Помпео как бы намекает на то, что Россия, а также Китай противодействовали этому.

Но если обратиться к фактам, то картина получается иная. На протяжении последних девяти с лишним месяцев американцы пытались «подмять под себя» всю работу всемирной Организации на ливийском направлении. Вашингтон, злоупотребляя статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, блокировал назначение нового руководителя МООНПЛ на замену ушедшему в отставку в марте 2020 г. ливанцу Г.Саляме. Американцами были отвергнуты без объяснения причин как минимум две предложенные Генеральным секретарем ООН весьма достойные кандидатуры представителей африканского континента, получившие поддержку подавляющего большинства членов СБ ООН, включая Россию. И даже после того как в середине сентября по результатам непростых переговоров СБ ООН по предложению США принял решение о переформатировании структуры руководства МООНПЛ, американцы продолжали под разными предлогами тянуть время. Одновременно по «невероятному» стечению обстоятельств исполнять обязанности главы этой миссии с марта по середину декабря текущего года выпало гражданке США и бывшей высокопоставленной сотруднице Государственного департамента С.Уильямс.

Постоянные вбросы Вашингтона о якобы совершаемых Россией нарушениях оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении Ливии не подкрепляются заслуживающими доверия доказательствами. Идеологическая пропаганда в них никогда не нуждалась. А вот мы привыкли работать по правилам. Нам действительно нужны убедительные факты, которые подтверждали бы вовлеченность упомянутого М.Помпео М.Аль-Кани во вменяемые ему преступные деяния. Поэтому мы не «заблокировали», как выразился Госсекретарь, введение международных санкций против этого ливийского гражданина и возглавляемой им группировки, а взяли паузу (в терминологии ООН – «поставили на холд»), пообещав вернуться к рассмотрению данного вопроса, когда инициаторами заявки будет представлена весомая доказательная база. Кому, как не М.Помпео, знать, что американская сторона порою и сама действует подобным образом в санкционных комитетах, в том числе анализирующих деятельность террористических организаций.

Не имеют ничего общего с реальностью и обвинения России в «изготовлении фальшивых ливийских динаров». Упомянутые банкноты были законно изготовлены АО «Гознак» по контрактам, подписанным заместителем председателя Центробанка Ливии в Триполи А.Аль-Херби, и предназначались для использования на всей территории страны (для решения проблемы дефицита наличных денег в Ливии с целью повышения платежеспособного спроса населения). Хождение банкнот должно было не только способствовать стабилизации экономики, но и выступить объединяющим фактором для ливийского государства, расколотого и разоренного стараниями западных партнеров.

Что касается утверждения о том, что «Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья посредством поддержки режима Б.Асада, учинившего войну против собственного народа, которая привела к региональной дестабилизации, а в самой Сирии – к гуманитарному кризису и оттоку из страны половины населения», то придется напомнить Госсекретарю реальные факты.

Именно благодаря решающей роли России международному терроризму в САР был нанесен сокрушительный удар, и страна избежала участи Ливии, государственность которой была разрушена в результате противоправных бомбардировок авиацией НАТО. Предотвращен распад Сирии и ее поглощение международно-признанными террористическими группировками, прежде всего, ИГИЛ и «Джабхат Ан-Нусрой». Это, в свою очередь, позволило спасти Ближний Восток и Средиземноморье от расползания террористической угрозы и нестабильности.

В настоящее время на большей части территории Сирии поддерживается устойчивый режим прекращения боевых действий. Активно помогаем сирийцам решать стоящие перед ними актуальные задачи. В их числе продвижение политического урегулирования, восстановление национального единства, преодоление послевоенной разрухи и, наконец, важнейшая проблема миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Призываем все мировое сообщество к энергичному содействию САР в решении гуманитарных и экономических вопросов без предъявления политических предусловий.

Несмотря на противодействие Вашингтона и его союзников 11-12 ноября с.г. в Дамаске при содействии России прошла Международная конференция по содействию возвращению сирийских беженцев и ВПЛ. Напоминаем нашим оппонентам, что о необходимости решения проблемы беженцев прямо говорится в соответствующих решениях СБ ООН, включая резолюцию 2254. Исходим из того, что дамасский форум позволит запустить комплексный многосторонний процесс, к которому на последующих этапах будут подключаться другие заинтересованные страны, включая средиземноморские, а также профильные международные организации.

По поводу выпадов М.Помпео относительно наших отношений с Грецией и Республикой Кипр отмечаем, что нам известно о давлении представителей США на священноначалие Элладской и Кипрской православных церквей с целью признания украинских схизматиков. Странный интерес для светского государства, которое находится за тысячи километров от Украины, не имеет с ней таких исторических, духовных и культурных связей, как Россия, а православные в нем составляют всего около 2% населения страны.

При этом Вашингтон публично заявляет, что ставит условием для развития двусторонних отношений с Афинами и Никосией сворачивание сотрудничества с Россией. Неоднократно подчеркивали, что грубому шантажу не место в цивилизованном мире и международной политике.

Еще один пример американской привычки выкручивать руки. В своем заявлении М.Помпео напомнил о высылке в 2018 г. из Греции российских дипломатов за «подрыв» Преспанского соглашения. Никаких свидетельств противоправной деятельности представителей России до сих пор так и не предоставлено. Москва поддержала договоренности между Грецией и Северной Македонией по госнаименованию. Вместе с тем тогда были допущены грубые нарушения международно-правовых норм и Конституции Македонии под сильнейшим прессингом западных стран – в первую очередь США, которыми двигали соображения скорейшего вовлечения Скопье в НАТО, а отнюдь не стремление содействовать урегулированию двустороннего спора. Мы честно и открыто излагали свою позицию.

Наконец, вопросы прозрачности финансово-экономической деятельности должны заботить прежде всего страну, на территории которой данная деятельность осуществляется. Власти в этом случае должны руководствоваться нормами внутреннего законодательства и международными стандартами, а не рекомендациями извне – наказать тех, кто якобы имеет связи с т.н. «неугодными» режимами.

Высказывания М.Помпео относительно отмывания россиянами денег на Мальте также лишены доказательной базы. Удивляет неосведомленность американской дипломатии о проводимых в России мероприятиях, направленных на борьбу с мошенническими практиками по нелегитимному выводу средств в офшоры.

В частности, 1 октября с.г. по российской инициативе подписан Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 г. Работа российской стороны по корректировке таких соглашений (повышению ставки налогов с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшоры) была начата именно с тех государств, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

Цель документа – сделать нецелесообразным и значительно сократить вывод активов из-под юрисдикции Российской Федерации, усилить в целом правовое регулирование в сфере налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов.

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Об антироссийских высказываниях М.Помпео

18 декабря с.г. в интервью радиоведущему М.Левину Госсекретарь США М.Помпео открыто заявил, что Россия находится в списке американских врагов, российское ядерное оружие несет «грандиозную» угрозу американцам, а за новой кибератакой на правительство в Вашингтоне будто бы стоит Москва. Как обычно, эти обвинения не подкрепляются какой-либо доказательной базой.

Еще не так давно, 14 мая 2019 г. в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел России С.В.Лавровым М.Помпео от имени США подчеркивал желание «улучшить отношения между нашими странами». Заверял, что «делает все» для того, чтобы предпринять шаги на этом направлении. Вместо этого мы слышим от «главного дипломата» страны откровенно враждебную риторику, отнюдь не способствующую нормализации двустороннего диалога.

Выступление М.Помпео не добавило ничего нового к ставшему уже традиционным набору обвинений в хакерских атаках, постоянно звучащим из-за океана голословным упрекам в адрес России. В нем вновь воспроизведены бездоказательные обвинения в «безответственном» российском поведении в киберделах. Эта тема по-прежнему занимает в Вашингтоне одно из центральных мест во внутриполитическом противостоянии для «накачивания» собственной аудитории.

В этом контексте интересно, что 19 декабря в комментарии в твиттере действующий Президент США Д.Трамп написал, что атаку могла совершить другая страна. Несогласованность позиций внутри американского политического истеблишмента – это новый тренд в американской власти.

Остается открытым вопрос: для чего уходящая Администрация, усилиями которой российско-американские отношения переживают далеко не лучшие времена, продолжает их ухудшать?

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О муссирующейся в американских либеральных СМИ информации относительно «российского следа» в хакерской атаке на США

Постоянные вбросы в информационное пространство «горячих» новостей о якобы многочисленных взломах госучреждений США со стороны хакеров, действующих в интересах российских властей, стали политической рутиной. Отсутствие фактов компенсируется домыслами о «российском следе» в хакерской атаке на США.

Давно предлагаем коллегам положить конец лживым инсинуациям, прекратить вводить в заблуждение собственных граждан и мировую общественность. Однако США уклоняются от предметного обсуждения вопросов, связанных с обеспечением международной информационной безопасности (МИБ), тем самым демонстрируя отсутствие реальных аргументов в подкрепление своих претензий.

Американскому истеблишменту вместо того, чтобы решать внутриполитические проблемы, удобно муссировать образ внешнего врага в лице России. Нельзя исключать, однако, что истинная цель новых обвинений в наш адрес – помешать новому Президенту США Дж.Байдену наладить сотрудничество с нами, в том числе по вопросам МИБ.

Убеждены, что данный сценарий не отвечает ни российским, ни американским национальным интересам. Со своей стороны готовы к конструктивному, профессиональному и прагматичному диалогу по вопросам международной информационной безопасности с любым главой США. В очередной раз напоминаем нашим коллегам о заявлении Президента Российской Федерации В.В.Путина от 25 сентября с.г., в котором содержатся конкретные предложения выстраивания взаимодействия наших стран по данной проблематике.

Кроме того, в рамках двусторонних соглашений от 2013 г. с Вашингтоном у нас установлены официальные линии прямой связи уполномоченных органов, а также должностных лиц на высоком политическом уровне на случай возникновения компьютерных инцидентов. Также с 2018 г. в России функционирует Национальный центр по компьютерным инцидентам – уполномоченный орган по взаимодействию Российской Федерации с органами иностранных государств, международными неправительственными и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты. Вновь призываем американских коллег обращаться по официальным каналам обмена информацией о компьютерных инцидентах, а не заниматься голословными, политически окрашенными обвинениями.

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Об очередном «черном списке» опубликованном Министерством торговли США

Недоумение и возмущение вызывают последние новации Минторга США по модернизации своего экспортного режима – инкорпорирования в него понятия «конечный военный потребитель» и включение в соответствующий перечень более сорока российских юридических лиц.

Под видом некой «заботы» об американских коммерческих компаниях, которые якобы крайне обеспокоены тем, чтобы не продать невзначай чувствительную продукцию «кому-то не тому», Вашингтон предпринял очередной недружественный шаг в отношении России, будто бы, товары, могут попасть в сферу ВПК из-за «сращивания оборонного и гражданского секторов» российской экономики. Такие действия четко вписываются в общую линию США на комплексное сдерживание нашей страны.

При этом вызывает резонные вопросы, почему в этом ограничительном перечне, нацеленном на противодействие российским «дестабилизирующим военным программам», оказались сугубо гражданские компании из России, работающие в металлургии, приборостроении, энергетике и гражданском авиастроении. Очевидно, что тем самым уходящая Администрация пытается максимально осложнить российско-американское сотрудничество уже и в этих областях и подорвать здоровую конкуренцию на глобальных рынках.

Показательно, что целый ряд предприятий, подпавших под ограничения, имеют давнюю историю взаимовыгодного сотрудничества с партнерами из США. Получается, что американские власти и на этом направлении намеренно создают дополнительные препятствия для взаимодействия с нашей страной в ущерб, в том числе, и интересам собственного бизнеса. Выглядит странно, но это их право. Помимо прочего, США буквально заставляют нашу страну скорее достичь полной технологической независимости от Запада. Бесспорно, это потребует определенного времени и ресурсов. Но результат будет.

Вновь призываем американскую сторону прислушаться к голосу разума и, наконец, начать адекватно оценивать последствия своих деструктивных действий как для общеполитической атмосферы отношений между нашими странами, так и для их торгово-экономической составляющей.

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О новой редакции американской совместной стратегии Военно-морских сил, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны

Обратили внимание на опубликованную Пентагоном 17 декабря с.г. новую версию совместной стратегии Военно-морских сил, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны США, описывающую обобщённый план их подготовки к противодействию России и Китаю, которых определяют как «две самые значительные угрозы эре глобального мира и процветания».

По оценке американцев, Россия якобы проявляет «агрессивность» тем, что реализует плановые программы по созданию ядерных и ракетных вооружений, подводных лодок, авиации и систем ПВО. При этом нашей стране вновь приписывают приверженность концепции «эскалации для деэскалации», то есть намерение в случае потенциального конфликта применять ядерное оружие для прекращения военных действий на выгодных для России условиях, что является откровенной ложью.

Вашингтонских «стратегов» больше всего беспокоит, что рост российских военно-морских возможностей может поставить под вопрос преимущество США на море. Судя по всему, они явно не слышали о таких принципах, как «равная безопасность» и «паритет», а если и слышали, то, видимо, поняли их как-то не так. В результате заведомо конфронтационная идея «соперничества великих держав» красной нитью проходит через весь американский документ.

За прошедшие годы мы не раз видели такого рода американские оценки и планы в отношении противостояния с Россией, тиражируемые во множестве доктринальных и бюджетных документов, риторика которых с каждым разом ужесточается. Подобные «стратегии» штампуются с одной целью – попытаться оправдать линию на дальнейшее наращивание и без того уже доведённых до абсурда военных расходов США, которое проводится под флагом стремления обеспечить повсеместное доминирование Вашингтона. Такой подход является заведомо бесперспективным. Он не только не способствует достижению заявленной цели использования Мирового океана для «сближения различных сообществ», – что в данном контексте выгладит особенно цинично, – но и закладывает долговременную основу для роста военной конфронтации на море, чреватой крайне опасными последствиями. Полагаем, что новой Администрации США стоило бы над этим серьёзно задуматься.

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О ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)

Нынешняя неделя прошла в значительной мере под знаком усилий по сохранению и приданию устойчивости Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). 21 декабря с.г. состоялась видеоконференция на уровне руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц СВПД. На следующий день – 22 декабря с.г. – в Совете Безопасности ООН прошло обсуждение доклада Генсекретаря ООН А.Гутерреша о ходе выполнения резолюции СБ ООН 2231. Комментарии и материалы об этих мероприятиях размещены на интернет-портале МИД, а также на официальном сайте Постоянного представительства России в Нью-Йорке. В них чётко очерчены все ключевые элементы российской позиции по вопросу, который не только не теряет актуальности, но и приобретает новую остроту и значимость.

Результаты министерской встречи по СВПД и заседания Совета Безопасности наглядно демонстрируют, что попытки развалить «ядерную сделку», воспрепятствовать её реализации, поставить под сомнение законность резолюции СБ ООН 2231 полностью провалились. Несмотря на все соответствующие старания наших американских коллег, им не удалось отмотать время назад и перезапустить санкционные резолюции, которые действовали до заключения СВПД. Переформатировать «ядерную сделку» не получилось. Она жива и будет последовательно осуществляться. Равно как и резолюция СБ ООН 2231 остаётся в силе в том виде, как она была утверждена консенсусом 20 июля 2015 г. Выполнять эту резолюцию без всяких оговорок и прочих «но», согласно статье 25 Устава ООН, обязаны все государства, включая США.

Впереди у СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы долгий и тернистый путь. США предстоит исправить все допущенные ими нарушения Плана действий и резолюции СБ ООН 2231, восстановить тщательно выверенный баланс интересов, на котором строились всеобъемлющие договорённости и, в конечном итоге, поспособствовать тем самым возвращению Тегерана к полному соблюдению положений СВПД, которые были временно приостановлены иранской стороной в ответ на подрывную деятельность Вашингтона и введённые ими антииранские санкции. Исходим из того, что возвращение США в СВПД не должно обставляться дополнительными условиями и какими-либо предварительными требованиями.

Рассчитываем, что прогресс в этом отношении будет достигнут. Отмечаем регулярно подтверждаемую со стороны иранского руководства готовность действовать именно таким образом. Политическая воля и пространство для коллективных усилий по планомерному осуществлению договорённостей 2015 г. имеются.

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О решении Спортивного арбитражного суда о запрете российским спортсменам выступать под национальным флагом на международных соревнованиях

Как известно, 17 декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение о введении санкций в отношении российского спорта. Наших спортсменов на два года лишили права выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах, Паралимпиадах под национальным флагом. Российский гимн не может быть использован в ходе соревнований на время действия санкций.

Сожалеем о данном решении суда. Полагаем, что суд не в полной мере учел доводы российской стороны.

Россия последовательно выступает за развитие международного спортивного сотрудничества, честный, справедливый спорт, исключающий какую-либо политизацию. Мы решительно осуждаем применение запрещенных препаратов спортсменами, однако считаем недопустимым предвзятый подход, навязывание принципа коллективной ответственности за правонарушения отдельных лиц. Российская Федерация выступает за широкое международное сотрудничество в деле борьбы с допингом в спорте.

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О причастности ЧВК в Афганистане к преступлениям против мирного населения

Обратили внимание на доклад американского интернет-издания «The Intercept» о преступлениях против афганского мирного населения частных военных компаний (ЧВК), действующих в этой стране под прикрытием американских спецслужб.

Согласно обнародованной информации, в 2018-2019 гг. эти формирования (общей численностью, по оценкам экспертов, в 20-25 тыс. чел.) были причастны к убийствам, похищениям и пыткам афганских мирных граждан. В результате такой деятельности погибло, как минимум, 50 чел. Многие атаки этих подразделений были направлены на религиозные школы, в результате чего гибли дети.

Считаем, что преступные действия наемников в отношении гражданского населения ИРА подлежат расследованию. Виновные должны понести суровое наказание.

В связи с объявленной Д.Трампом линией на сокращение военного присутствия США в Афганистане безусловно возникает вопрос о намерениях американской стороны в отношении судьбы этих ЧВК.

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О поддержке Германией деятельности псевдогуманитарной организации «Белые каски» в Сирии

МИД Германии, окончательно отбросив все колебания и стеснения, все с большим воодушевлением выступает в роли главного пропагандиста и спонсора пресловутой организации «Белые каски», которую стремится преподнести в качестве образца «героического гуманитарного служения» и «символа надежды» для гражданского населения Сирии. Именно в таком пафосном ключе описывается деятельность «белокасочников» в специальной статье, размещенной внешнеполитическим ведомством страны на своем официальном сайте. Наши немецкие коллеги не жалеют красок, изображая активистов этой НПО «рыцарями без страха и упрека». По мнению Берлина они сражаются на «передовой гуманитарного фронта» в Сирии и решающими широкий круг задач, начиная от спасения пострадавших и оказания экстренной помощи раненым в районах боевых действий до тушения пожаров и антиковидной профилактики среди мирного населения.

Как следует из упомянутой статьи, на все эти благородные цели Министерство иностранных дел Германии выделило «Белым каскам» в текущем 2020 г. внушительную сумму в размере 5,1 млн.евро. Остается неясным, в том числе и для германской общественности, какая часть этих бюджетных средств пошла на подпитку сотрудничества псевдогуманитарщиков с действующими на северо-западе Сирии джихадистскими террористическими группировками, такими как «Хайят Тахрир Аш-Шам» и др. Включены ли в эту сумму затраты на организованный официальным Берлином торжественный переезд из Иордании в Германию одного из главарей «белокасочников» Халеда аль-Салеха? По данным спецслужб он напрямую связан с террористическими бандформированиями, о чем мы на прошлых брифингах подробно говорили.

Можно ведь действительно запутаться в бухгалтерии германского спонсорства «Белых касок», в которой, как кажется, все труднее провести черту между статьями на поддержку гуманитарных задач и на различное содействие террористам, так беззастенчиво прославляемых Берлином.

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Об оценочной миссии ООН по Нагорному Карабаху

По поступающей информации, руководство ООН приняло решение отправить комплексную оценочную миссию в зону нагорно-карабахского конфликта. В ней имеют в виду принять участие представители профильных гуманитарных агентств, чтобы ознакомиться с ситуацией «на местах» и оценить потребности нуждающихся.

В настоящее время продолжается подготовка и согласование параметров данной оценочной миссии. Со своей стороны считаем полезным и востребованным активизацию гуманитарного содействия всем пострадавшим по линии профильных международных организаций в координации со сторонами. Российские министерства и ведомства приступили к такой работе сразу после принятия трехстороннего Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении 9 ноября с.г., благодаря которому удалось прекратить боевые действия.

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О Декларации Комитета Второго протокола Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г.

Приветствуем Декларацию Комитета Второго протокола Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. об обеспечении защиты объектов культурного наследия в Нагорном Карабахе, а также готовность направить в регион независимую техническую миссию ЮНЕСКО.

Считаем важным выраженный в Декларации призыв к продолжению работы со странами-членами и другими заинтересованными сторонами в целях создания необходимых условий для ее работы.

Исходим из того, что гуманитарная миссия ЮНЕСКО, подготовленная в сотрудничестве международных НПО-партнеров этой структуры, смогла бы дать объективную оценку состояния культурных объектов многопланового наследия региона Нагорного Карабаха.

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Об освобождении школьников на северо-западе Нигерии

С глубокой тревогой следили за развитием ситуации с похищением 12 декабря с.г. неустановленными лицами 344 учеников школы-интерната для мальчиков в городе Канкара на северо-западе Нигерии. И наши надежды на счастливый конец в этой трагической истории сбылись: 18 декабря с.г. нигерийские власти заявили об освобождении всех заложников.

В МИД России высоко оценивают профессионализм и оперативность правоохранительных органов Нигерии, которым удалось в кратчайшие сроки вызволить из плена детей и, главное, сохранить им жизнь. Уверены, что нигерийское руководство, силы правопорядка сделают все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в бандитском нападении на школу-интернат и предотвратить подобные злодеяния в будущем.

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О текущей ситуации в Центральноафриканской Республике

Положение в Центральноафриканской Республике (ЦАР) продолжает оставаться сложным. Контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МООНСЦАР) совместно с подразделениями центральноафриканской армии отражает нападения незаконных вооруженных формирований, которые с разных направлений пытаются продвинуться к столице страны – г.Банги. Поступают сообщения об освобождении ряда населенных пунктов, ранее захваченных мятежниками. Восстановлен контроль над городами Боссембеле, Яалоке, Бода, где накануне шли бои с боевиками из числа сторонников бывшего президента ЦАР Ф.Бозизе и трех вооруженных группировок – 3R, МРС и Антибалака. 22 декабря с.г. удалось отстоять г.Бамбари, имеющий ключевое значение для защиты столицы ЦАР с восточного направления.

Основной целью правительственных и миротворческих сил, противостоящих незаконным вооруженным формированиям, является не допустить перекрытия крупных транспортных магистралей, связывающих центр страны с регионами, обеспечить безопасность в городах и поселениях, в том числе с учетом задач, продиктованных подготовкой к проведению назначенных на 27 декабря всеобщих выборов.

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Об апелляционном процессе по делу «о событиях 13 января 1991 г.»

В ноябре с.г. в Вильнюсе завершились заседания Апелляционного суда Литвы по делу о трагических событиях в этом городе 13 января 1991 г. По нему апелляции подали 59 из 67 осужденных, а также потерпевшие и прокуроры. Оглашение приговора намечено на 15 марта 2021 г. С учетом подконтрольности литовской судебной системы правящей верхушке, рассчитывать на справедливый вердикт вновь не приходится.

Российская позиция по этому вопросу хорошо известна. Расцениваем затеянное Вильнюсом позорное судилище как продолжение его порочной линии на фальсификацию истории и сведение исторических счетов с Россией.

Преследование Ю.Н.Меля, Г.А.Иванова, других советских военнослужащих осуществляется вразрез с нормами международного права в области прав человека. Преступления, которые им вменяются, отсутствовали как в советском законодательстве, так и в литовском вплоть до 2000 года, что противоречит фундаментальному принципу «нет наказания без преступления» и недопустимости придания уголовному закону обратной силы.

Продолжим оказывать россиянам, ставшим жертвами судебного произвола в Литве, всю необходимую поддержку. На особом контроле держим ситуацию вокруг полковника запаса Ю.Н.Меля, арестованного в 2014 г. и осужденного после нескольких лет заключения за якобы совершенные им «военные преступления и преступления против человечности». Дипломаты нашего Посольства в Литве регулярно посещают россиянина, оказывают необходимую правовую помощь, включая присутствие на судебных заседаниях, осуществляют внимательный мониторинг состояния его здоровья. Ставится вопрос об улучшении условий его содержания перед руководством исправительных учреждений, министерствами юстиции и иностранных дел Литвы.

В настоящее время в Следственном комитете России продолжается расследование уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности и вынесении заведомо несправедливого приговора в отношении граждан России в связи с событиями в Вильнюсе в январе 1991 г. По данному факту литовским судьям заочно предъявлены обвинения по ч.2 ст.305 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска этих представителей литовского суда.

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О формировании нового правительства Йеменской Республики

18 декабря с.г. было объявлено о формировании нового правительства Йеменской Республики, в котором впервые значительную часть министерских портфелей получили представители южных регионов страны. Решение о таком составе нового кабинета министров стало итогом переговоров официальных йеменских властей и руководства Южного переходного совета (ЮПС), проходивших в Эр-Рияде при саудовском посредничестве. По поступающей информации, подписанию Президентом Йеменской Республики соответствующего указа предшествовали взаимный отвод войск от линии соприкосновения в провинции Абьян и эвакуации боевых подразделений Южного переходного совета из столицы йеменского юга Адена.

В Москве приветствуют эти договоренности. Хотели бы особо отметить роль Саудовской Аравии, а также Объединенных Арабских Эмиратов, которые в значительной степени способствовали согласованию таких пониманий и их претворению в жизнь.

Исходим из того, что сделаны важные шаги в направлении практической реализации Эр-Риядского соглашения от 5 ноября 2019 г. о нормализации обстановки на йеменском юге. Рассчитываем, что упомянутые меры приведут к повышению уровня общественной безопасности, позволят сосредоточиться на решении острых социально-экономических и гуманитарных проблем в этой части Йемена. Выступаем также за скорейшую практическую реализацию положений Эр-Риядского документа, касающихся запуска переговоров объединённой делегации официальных йеменских властей и Южного переходного совета с руководством хуситского движения «Ансар Алла» по тематике будущего политического обустройства Йемена.

Одновременно подтверждаем нашу принципиальную позицию в пользу прекращения всех боевых действий в Йемене. Призываем все стороны конфликта воздерживаться от нанесения ударов, в результате которых могут пострадать мирные жители и гражданская инфраструктура. Убеждены, что разрешение накопившихся в Йемене многочисленных противоречий, включая вопрос его территориально-государственного устройства, возможно исключительно через инклюзивный диалог и учет законных интересов всех ведущих политических сил страны.

В рамках регулярных контактов с вовлеченными и заинтересованными сторонами продолжим всемерно содействовать достижению указанных целей.

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О планах латвийского медиарегулятора ограничить вещание телеканала «Россия РТР»

Не считаем возможным оставить без внимания заявления главы Национального совета по электронным СМИ Латвии И.Аболиньша от 17 декабря с.г. о том, что не позднее января 2021 г. может быть вынесено решение об ограничении ретрансляции телеканала «Россия РТР» на территории Латвийской Республики.

С его слов, соответствующая процедура была запущена еще в июле с.г. в связи с предписываемыми каналу признаками «разжигания ненависти» к Украине.

Расцениваем это как очередной случай пренебрежения правами проживающих в Латвии национальных меньшинств и нарушения принципов свободы слова и плюрализма СМИ. Надуманные претензии к содержанию российских передач – лишь повод. Истинная цель, как мы ее видим: продолжение линии на искоренение любого инакомыслия, в рамках которой из информационного поля страны вытесняются российские и русскоязычные СМИ.

Продолжим поднимать эти проблемные вопросы на международных площадках. Не оставляем надежду, что принципы истинной демократии возобладают, и к латвийским властям будет применено должное взыскание.

С сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в связи с продолжающимися и приобретающими все более недружественный характер шагами латвийского руководства в отношении российских СМИ.

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О семинаре Россия - Совет Европы об итогах и уроках Второй мировой войны

14-18 декабря с.г. в формате видеоконференции состоялся международный семинар для молодежи «Память и уроки Второй мировой войны», посвященный 75-летию Победы над нацизмом и 70-летию Европейской конвенции по правам человека. Организаторами этого мероприятия, которое проводится с 2014 г. в рамках Программы сотрудничества Российской Федерации и Совета Европы в сфере молодежной политики, выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный совет молодежных и детских объединений России и Молодежный департамент Совета Европы. Такие семинары из года в год вызывают заинтересованный отклик у участников, позволяют подчеркнуть важность сохранения исторической памяти и ее передачи новым поколениям, способствуют повышению интереса европейской молодежи к истории Второй мировой войны, осознанию значения ее итогов для формирования миропорядка, основанного на международном праве.

В этот раз у экранов собрались специалисты по работе с молодежью, молодые дипломаты, политики и ученые из 21 страны. Среди выступавших – научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик А.О.Чубарьян, председатель правления Российского исторического общества К.И.Могилевский, представители Секретариатов Совета Европы и ЮНЕСКО.

С российской стороны особый акцент был сделан на недопустимости фальсификации прошлого и пересмотра решений Нюрнбергского трибунала, подчеркивалась решающая роль СССР в избавлении мира от коричневой чумы. Мероприятие показало, что, несмотря на известное стремление ряда государств Евросоюза исказить историю Второй мировой войны, диалог по этой теме может быть честным и плодотворным. Отрадно, что в современной Европе тон задают не только те, кто прославляют нацистских пособников и разрушают памятники воинам-освободителям. Важно, чтобы в страсбургской Организации, создававшейся на послевоенных руинах, сохранялось понимание: те ценности и принципы, на которых она основывается, были выстраданы и завоеваны ценой миллионов жизней, и что без подвига советского солдата мы бы не отмечали в этом году 70-летие Европейской конвенции по правам человека.

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Об историческом ревизионизме в Литве

К сожалению, официальный Вильнюс не ослабляет усилий по переписыванию истории Второй мировой войны. Очередным свидетельством тому стала состоявшаяся 15 декабря с.г. конференция под громким названием «Борьба литовского народа за государство и историческую правду: Пакт Молотова–Риббентропа 1939-1989-2020», которая проходила под покровительством Президента Литвы.

К сожалению, объективной научной дискуссии не получилось – мероприятию изначально был задан политизированный тон. Вновь как аксиома озвучивались утверждения о т.н. «советской оккупации», а также неприемлемые тезисы о равной ответственности нацистской Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны.

Попытки вывести причинную связь между подписанием советско-германского договора о ненападении 23 августа 1939 г. и вхождением Литвы в состав Советского Союза, состоявшимся летом 1940 г., – это умышленное извращение фактов и игнорирование исторического контекста. Таких искажений фактов было немало на этой конференции. Мы опубликуем специальный материал на этот счет. Еще раз подчеркну, что уравнивание Советского Союза с Третьим Рейхом является кощунством по отношению к ста тысячам красноармейцев, отдавших жизнь за освобождение Литвы от нацизма.

Мы прекрасно отдаём себе отчёт, зачем литовские власти путём проведения подобных псевдонаучных мероприятий внедряют в сознание своих граждан миф о некой «советской оккупации». Неслучайно лейтмотивом конференции стали спекуляции на тему ущерба, который якобы должна возместить Литве Российская Федерация.

Переписывания истории до добра не доведут. Мир проходил все это несколько раз. К сожалению, многие ничего не вынесли для себя из общемировой истории.

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О принятии в Темрюкский историко-археологический музей культурных ценностей, возвращенных из Музея Зальцбурга

25 декабря в Темрюкском историко-археологическом музее пройдет торжественная церемония принятия обратно – на свое законное место, «домой» – экспонатов (античных амфор и барельефов), похищенных в Великую отечественную войну нацистами и добровольно, в инициативном порядке возвращенных в Россию Австрией.

Мы уже рассказывали в ноябре с.г. о Музее Зальцбурга, руководство которого проводит системную работу по реституции оказавшихся в его коллекции перемещенных ценностей. Высоко ценим такой подход. На наш взгляд, это вдохновляющий пример восстановления справедливости, избавления от наследия преступлений, приведения дел в правильный порядок.

До войны темрюкские краеведы, историки, энтузиасты музейного дела проводили изыскания, раскопки, формировали интереснейшую коллекцию из обнаруженных на Тамани археологических находок. Но пришла война, оккупация. Музей – как и тысячи подобных объектов по всей нашей стране –был безжалостно, варварски разграблен. Часть коллекции, к сожалению, безвозвратно уничтожена.

Признательны австрийской стороне за жест доброй воли. Уверены, возвращенные экспонаты станут еще одной нитью, связывающей наши народы узами дружбы и неподдельной, искренней доброжелательности. В музее, да и в самом Темрюке всегда будут рады посетителям из Австрии и других стран, которых заинтересует новая «старая» экспозиция.

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О видеоконференции в Греции «Международный форум религиозной дипломатии: религии и вызовы нового десятилетия»

Привлекла внимание организованная в Греции афинским отделением журнала «Foreign Affairs» видеоконференция «Международный форум религиозной дипломатии: религии и вызовы нового десятилетия».

Несмотря на тематику мероприятия, напрямую затрагивающую наши интересы, российских представителей туда не позвали. Данное обстоятельство вполне объяснимо, если учесть, что лейтмотивом форума (по всей видимости и его целью) стало продвижение абсурдных упреков в адрес России, которая якобы подрывает единство православного мира, вмешивается во внутренние дела православных стран. Особенно цинично подобные утверждения звучат из уст американских коллег – известных «защитников православия», вполне ожидаемо выступивших в роли чуть ли не главных организаторов этой онлайн-акции.

Вызывает недоумение то упорство, с которым США стремятся закрепить в умах союзников собственные, мотивированные исключительно политическими соображениями трактовки раскола в украинском православии, во многом ими же и инспирированного, вытеснить из этой темы Россию, будто не существует многовековых культурных и духовных, практически родственных связей россиян и украинцев. Печально, что американцам в этом энергично подыгрывают регионалы, которые, похоже, больше заботятся о своих конъюнктурных интересах, чем о защите истинного православия, далекого от споров об иерархическом первенстве.

Самое главное – опять же страдает история, которую переписывают, переиначивают, над которой просто издеваются.

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О памятном мероприятии «на полях» Генассамблеи ООН по случаю 60-летия принятия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам

17 декабря с.г. Россия совместно с Вьетнамом и ЮАР организовала «на полях» Генассамблеи ООН виртуальное памятное мероприятие, посвященное 60-летию принятия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 года.

Данная инициатива вызвала живой интерес среди государств-членов, о чем свидетельствует внушительное число участников заседания – более восьмидесяти делегаций. При этом практически все представители стран Запада мероприятие проигнорировали. Это обстоятельство едва ли должно вызывать удивление с учетом нежелания этой группы государств признавать преступления колониального прошлого и отказываться от неоколониальных устремлений.

Лейтмотивом в большинстве выступлений звучал тезис о необходимости скорейшего завершения процесса деколонизации в соответствии с закрепленным в Уставе ООН принципом самоопределения народов. Делегации сошлись во мнении относительно ведущей роли профильного Спецкомитета Генассамблеи (Си-24) в соответствующих международных усилиях.

Со своей стороны подчеркнули ключевой вклад нашей страны в подготовку и принятие Декларации, а также в обретение колониальными народами независимости. В очередной раз призвали западных партнеров прекратить использование неоколониальных инструментов, включая односторонние санкции, торговые войны и политику «смены режимов».

Проведенное мероприятие способствовало привлечению международного внимания к сохраняющей актуальность тематике деколонизации, а также позволило обсудить практические меры в области борьбы с остатками колониализма. Что немаловажно, в ходе встречи отчетливо проявилась созвучность подходов конструктивной части мирового сообщества в отношении этой насущной проблемы.

Будучи государством-основателем ООН и последовательным поборником верховенства международного права и справедливости, Россия продолжит оказывать всестороннее содействие завершению процесса деколонизации, в т.ч. в рамках Спецкомитета. Призываем все неравнодушные государства присоединиться к нашим усилиям.

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О выходе альбома «Своих не бросаем»

Еще одна особо важная для нас тема. Вы же помните, как на протяжении без малого полугода мы начинали брифинги не только и не столько с темы коронавируса, сколько с темы, ставшей для нас неожиданным вызовом. Когда я говорю «для нас», речь идёт не только о Министерстве иностранных дел, но и о всех ведомствах нашей страны, о гражданах нашей страны. Вы помните, как все мы: Правительство, Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территорию Российской Федерации, общественные организации, Уполномоченный по правам человека оказывали помощь в возвращении застрявших за рубежом соотечественников и не только граждан России.

Хотела бы сегодня выразить особую признательность агентству ТАСС за издание специальной книги, которая так и называется «Своих не бросаем». Она рассказывает о беспрецедентной кампании по возвращению Россиян на Родину, оказавшихся «запертыми» за границей из-за локдауна и транспортного коллапса.

«Своих не бросаем» — не просто фигура речи. За этими словами стоит титанический труд, потребовавший от всех участников этой кампании полной самоотдачи. И именно работе находившихся «на передовой» российских дипломатических представительств журналисты ТАСС посвятили вышедшую книгу. В нее вошли истории возвращения россиян из 53 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, их воспоминания, рассказы Послов и Генеральных консулов о том, как «с нуля» выстраивалась работа, учитывая что мир никогда доселе не проходил такого испытания.

Самое интересное, что книга получилась по-настоящему живой во всех смыслах этого слова. Она – интерактивна. С помощью приложения GlazzAR по-настоящему оживают истории людей в репортажах СМИ, в их обращениях. Книга также размещена в электронном виде на официальном сайте Министерства иностранных дел.

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Из ответов на вопросы :

Вопрос: Позвольте поздравить Вас от имени иностранных корреспондентов, аккредитованных при МИД России, с Днем рождения, и пожелать всегда оставаться успешной, инициативной, многогранной. Пользуясь случаем, хотел бы также поздравить Вас с наступающим Новым годом.

Мир, который страдал от напряжённости в последние годы, с надеждой смотрит в наступающий год. Что, по Вашему мнению, нужно сделать, чтобы добиться улучшения международной обстановки, особенно если учесть, что Россия и США «обречены» на согласие, потому что других вариантов быть не может и не должно?

Ответ: Спасибо за теплые слова.

Отвечая на Ваш вопрос, хотела бы отметить, что над этой темой бьются тысячи, если не миллионы людей. Как сделать так, чтобы мир в эпоху трансформации не скатился к катастрофическим последствиям, а обрел бы новую форму, позволяющую избегать каких-либо глобальных потрясений в международных делах?

Учитывая масштаб вопроса, ответ на него занял бы несколько часов. Если говорить кратко, есть ключевые моменты. Это честный и ответственный подход всех международных игроков к проведению своей политики на мировой арене. Безусловно, отстаивание национальных интересов всегда является главнейшей задачей руководителей стран и государств. При этом они не должны противоречить международному праву, намеренно создавать ситуации, которые ухудшали бы положение других игроков. Речь идет не только о неких нарисованных на карте границах и названиях стран, а о народах. Поэтому важен честный и ответственный подход, а также доброта, забота и любовь, которыми должны быть наполнены даже самые серьезные решения, принимаемые мировыми политиками.

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Вопрос: Хотели бы поздравить Вас с Днем рождения. Спасибо, что в этот день общаетесь с журналистами. Желаем крепкого здоровья, мира, светлых дней.

Война в Нагорном Карабахе и установление мира между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России попали в тройку самых значимых событий 2020 г. по мнению россиян (согласно опросу ВЦИОМ). Они назвали выход на карабахское урегулирование одной из главных побед страны в этом году. Помнится, в одном из интервью Вас спросили, что бы Вы сделали, если бы у Вас была волшебная палочка. Вы ответили, что, кроме восстановления мира во всем мире и здоровья всем окружающим, это было бы нагорно-карабахское урегулирование. Это исполнилось благодаря России, которая в определенной степени стала «волшебной палочкой». Назвали бы Вы, как большинство россиян, выход на карабахское урегулирование главным внешнеполитическим достижением России в этом году? Чего бы Вы пожелали Азербайджану, Армении, их народам в предстоящем году?

Ответ: Не стану давать глобальных оценок достижениям России на внешнеполитическом треке в связи с тем, что на январь запланирована пресс-конференция Министра иностранных дел России С.В.Лаврова. Это традиционное итоговое мероприятие. Министр даст свои оценки международным усилиям и действиям, внешнеполитическим акциям России, о которых так много говорилось в СМИ.

Могу сказать то, что мы повторяли неоднократно. Это одно из важнейших событий не только в региональном, но и в общемировом контексте.

Действительно, я считаю произошедшее одним из важнейших достижений. Роль России очевидна. В мире уже признают вклад нашей страны.

Между чудесами и реальностью есть очень важный сегмент – это труд. Именно он, а еще терпение, ответственность, доброта и любовь (позволю себе немного лирики в эти предновогодние дни) являются гарантией того, что чудеса будут претворяться в жизнь.

За эпохальным Заявлением трех лидеров от 9 ноября с.г. стоит колоссальный труд, а его реализация связана с еще большими усилиями. Сделать надо очень много: непосредственно «на земле», чем занимаются наши миротворцы, на политическом треке, чем занимаются наши дипломаты и международные организации. Предстоит большая, комплексная работа. Судите сами, является ли это чудом или результатом усилий. Свою точку зрения я озвучила.

Что касается пожеланий, то, в первую очередь, это мир. Знаю одно: когда есть мир, очень многое достижимо. Не все, но очень многое. Желаю Армении и Азербайджану мира от чистого сердца.

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Вопрос: Официальные власти России до сих пор, по сути, не прокомментировали отравление А.Навального. Президент России В.В.Путин на пресс-конференции назвал журналистское расследование о его отравлении «легализацией работы американских спецслужб», но не ответил по сути. Можете ли ответить Вы: причастно ли ФСБ к отравлению Навального – да или нет?

Ответ: Спасибо за доверие. Хочу Вас разочаровать – сенсаций не будет. И Президент России В.В.Путин, и представители соответствующих ведомств, и Министр иностранных дел России С.В.Лавров, и наши представители в международных организациях много раз отрицательно отвечали на этот вопрос. Если вам этого недостаточно и продолжаете делать вид, что не понимаете, ставя вопрос ребром: две буквы или три, могу вас порадовать – три.

Повторю то, что многие слышат, но принимать не хотят. На протяжении насколько лет мы наблюдаем провокации с использованием химического оружия в мире – Скрипали, Эймсбери, Сирия, теперь и Навальный, за которыми стоят западные спецслужбы.

В разных вариациях, но цель одна: использовать тему химического оружия как удобный повод для вынесения приговоров без суда и следствия, а затем и применения санкций.

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Вопрос: С Днем Рождения и наступающим Новым годом!

Госсекретарь США М.Помпео заявил, что Вашингтон решил ввести санкции против Турции за покупки российских ЗРК С-400 для того, чтобы лишить Москву доходов. Как МИД оценивает подобную санкционную реакцию США на военно-техническое сотрудничество России и Турции?

Ответ: Я сегодня столько внимания и времени уделила инициативам Госдепартамента США санкционного характера, что не хочется к этому возвращаться. Все, что говорила до этого, актуально при ответе на Ваш вопрос.

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Вопрос: Хотел бы присоединиться ко всем поздравлениям. Хочу пожелать Вам новых совершений, достижений и новых высот. Самое главное, чтобы в Ваших выступлениях в Новом году было больше позитивных и хороших новостей. Сейчас в мире, к сожалению, происходит много плохого. В Новом году надеемся, что услышим от Вас позитивные новости и о России, и о международных делах.

Сейчас на официальных сайтах, в том числе Правительства Москвы, перечислены представители профессий и организаций, которые могут сделать прививку от коронавируса в первую очередь. В частности указано, что ее могут сделать представители СМИ. Хотели бы попросить Вас узнать, распространяется ли это на представителей СМИ, аккредитованных при МИД России?

Ответ: Обязательно узнаю. Сделаем так, чтобы все иностранные корреспонденты были уведомлены о соответствующем порядке. Продублируем в том числе через Ассоциацию иностранных корреспондентов.

***

Так как брифинг последний в этом году — с наступающими новогодними праздниками! Здоровья, благополучия вам и вашим близким, друзьям.

Хотела бы подарить всем волшебную палочку для того, чтобы уменьшить количество испытаний. Вряд ли это реалистично. Зато реалистично пожелать сил в их преодолении, если таковые выпадут на вашу долю. От всего сердца хотела бы пожелать вам больше радости, хороших новостей и удивления от них, чтобы вас радовали близкие, чтобы количество проверенных, настоящих друзей увеличивалось и чтобы было меньше разочарований.

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