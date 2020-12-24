Ответ заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова на вопрос информационного агентства «Пренса Латина»

Вопрос: Приближается очередная годовщина национального праздника Республики Куба – Дня освобождения, а также Новый 2021 год. Уходящий год был непростым – человечество столкнулось с новым вызовом – пандемией коронавирусной инфекции. Как, на Ваш взгляд, она сказалась на динамике российско-кубинских отношений, продолжилось ли их поступательное развитие?

Ответ: Прежде всего, пользуясь случаем, хотел бы поздравить братский кубинский народ с национальным праздником – Днем освобождения, а также Рождеством и Новым Годом! Пожелать нашим друзьям на Острове Свободы доброго здоровья, благополучия, процветания и дальнейших побед и новых достижений!

Россию и Кубу исторически связывают отношения верных союзников и подлинных стратегических партнеров, основанные на взаимоуважении, доверии, солидарности и чувстве локтя. Они не подвержены внешним факторам или сиюминутной конъюнктуре и устремлены в будущее. Это неопровержимый факт, неоднократно подтверждавшийся руководителями наших государств. Мы намерены, как и прежде, прилагать все необходимые усилия для консолидации и наращивания всего комплекса двусторонних связей, конструктивно «рука об руку» взаимодействовать на международных и региональных площадках.

Да, действительно, уходящий год был сложным. Пандемия коронавирусной инфекции в некотором роде «проверила на прочность» искренность дружбы и солидарность в подходах ряда государств. Наши страны блестяще «прошли проверку», продемонстрировав еще большую сплоченность, товарищеский дух и поистине братскую обоюдную поддержку в борьбе с этой общей бедой.

Заслуживает самой высокой оценки тот факт, что Гавана, несмотря на кампанию по дискредитации кубинских врачей со стороны США, санкции против биофармацевтической промышленности, которые поставили под угрозу здоровье тысяч простых людей во многих странах мира, продолжает оказывать, руководствуясь простыми человеческими соображениями, неоценимую помощь другим государствам, направляя своих врачей и поставляя медицинские препараты.

Тем более цинично на этом фоне выглядит проводимая США политика по беспрецедентному ужесточению торгово-экономической и финансовой блокады острова. Мы категорически не приемлем любые проявления рестрикционных мер в одностороннем порядке в нарушение Устава ООН и общепризнанных принципов и норм международного права. Выступаем за незамедлительную отмену американского эмбарго, которое является абсолютно незаконным и грубо нарушает Устав ООН.

Непростой 2020 год стал также определенным вызовом для российско-кубинских отношений в материальной сфере. При этом как истинные партнеры и верные союзники мы продолжали тесно взаимодействовать в рамках Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, руководствуясь обозначенной главами наших государств линией на укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений. Надеемся уже в начале года выйти на взаимоприемлемые решения неурегулированных вопросов. Подтверждаем неизменный интерес к развитию конструктивного взаимодействия с Гаваной на стратегически значимых направлениях – энергетика, транспорт, сельское хозяйство, металлургическая промышленность, здравоохранение, образование и пр.

При этом уходящий год знаменовался не только определенными вызовами в отношениях с Гаваной. Хотелось бы особо отметить знаковое событие – в декабре с.г. Куба стала первой страной в регионе, получившей статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Данный шаг, безусловно, будет способствовать наращиванию и диверсификации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между островом и странами-членами ЕАЭС.

С ноября с.г. с дружественной нам Кубой Россия возобновила прямое воздушное авиасообщение по маршруту Москва-Кайо-Коко. И, как оказалось, интерес российских туристов к солнечному кубинскому острову не только не угас в условиях пандемии, но и возрос. Признательны кубинским друзьям за неизменное гостеприимство по отношению к нашим соотечественникам!

В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы всегда готовы оказать необходимую поддержку нашему стратегическому партнеру и другу – Республике Куба.