О комментарии Официального представителя МИД России М.В.Захаровой относительно образцов мутировавшего штамма вируса COVID-19

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Обратили внимание на некорректное цитирование комментария Официального представителя МИД России, появившиеся в ряде СМИ, относительно того, что Россия якобы получила от британской стороны образцы мутировавшего штамма VUI 202012/01.

Это противоречит информации, которая озвучивалась в ходе брифинга 24 декабря с.г. Речь не шла о том, что российской стороной из Британии были получены новые образцы. В действительности было сказано, что российские учёные обмениваются информацией с иностранными коллегами и представителями ВОЗ на основе имеющихся данных.

Ранее Роспотребнадзор в своем заявлении от 21 декабря с.г. «О новом штамме коронавируса в Великобритании» отмечал: «Во всех субъектах Российской Федерации организован регулярный отбор материала от больных COVID-19. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов».