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24.12.2018:34
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Палестины в Москве А.Нофалем
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
24 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Палестина в Москве Абдельхафиза Нофаля.
В ходе беседы обсуждались практические вопросы российско-палестинского взаимодействия, в том числе в свете борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Была также рассмотрена проблематика палестино-израильского урегулирования и восстановления межпалестинского единства.