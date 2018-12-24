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24.12.2018:34

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Палестины в Москве А.Нофалем

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

24 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Палестина в Москве Абдельхафиза Нофаля.

В ходе беседы обсуждались практические вопросы российско-палестинского взаимодействия, в том числе в свете борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Была также рассмотрена проблематика палестино-израильского урегулирования и восстановления межпалестинского единства.

 

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