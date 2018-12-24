О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Палестины в Москве А.Нофалем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Палестина в Москве Абдельхафиза Нофаля.

В ходе беседы обсуждались практические вопросы российско-палестинского взаимодействия, в том числе в свете борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Была также рассмотрена проблематика палестино-израильского урегулирования и восстановления межпалестинского единства.