Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с высказываниями Министра иностранных дел Швеции, будущего Действующего председателя ОБСЕ А.Линде

Обратили внимание на интервью шведскому новостному агентству «ТТ» Министра иностранных дел Швеции А.Линде, которая в 2021 году займёт пост Действующего председателя ОБСЕ. Ориентируясь, видимо, на внутреннюю аудиторию, А.Линде заявила о планах защищать в ОБСЕ некий «европейский порядок безопасности», а также повсеместно продвигать проблематику «гендерного равенства». При этом, по её словам, осуществить задуманное в полной мере Стокгольму не позволят «Россия и ей подобные». В откровенно антироссийском ключе упоминаются также сюжеты «аннексированного Крыма» и «восстановления территориальной целостности Грузии».

Удивляет, что ещё до вступления на столь ответственный пост А.Линде позволяет себе заявления, недвусмысленно говорящие о намерениях продвигать в ОБСЕ сугубо одностороннюю неконсенсусную повестку в нарушение мандата Действующего председателя. Шведским партнёрам стоит внимательно перечитать решения СМИД ОБСЕ в Порту и Постсовета 2002 г. о публичных высказываниях официальных лиц, которые должны ориентироваться на консенсусные подходы и учитывать весь спектр мнений государств-участников. Призываем Стокгольм придерживаться статусно-нейтральной линии и не ставить солидарность в ЕС выше объективных интересов ОБСЕ.

Что касается прогнозов А.Линде относительно того, что Россия будет якобы тормозить продвижение Стокгольмом в ОБСЕ своих не пользующихся поддержкой приоритетов, то здесь у шведских коллег не должно быть иллюзий: ничто не помешает нам отстаивать свои интересы в ОБСЕ и пресекать попытки насытить повестку дня Организации вредными с нашей точки зрения идеями и инициативами.