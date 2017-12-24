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24.12.2017:36

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с генеральным секретарем партии «Иракский национальный проект» Дж.Ад-Дари

2309-24-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

24 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял генерального секретаря партии «Иракский национальный проект» Джамаля Ад-Дари.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня с акцентом на складывающуюся ситуацию в Ираке и вокруг него.

С российской стороны была подтверждена последовательная линия в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности иракского государства, отмечена важность достижения устойчивого межиракского согласия через всеобъемлющий национальный диалог в интересах всех политических сил и этноконфессиональных групп страны.

 

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