О консультациях заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с заместителем Министра иностранных дел Японии Т.Мори

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов провел консультации в формате видеоконференции с заместителем Министра иностранных дел Японии Т.Мори.

Состоялось обсуждение широкой повестки дня российско-японских отношений, подведены итоги их развития в 2020 году, намечены ориентиры на будущий год. Особое внимание было уделено приоритетной задаче реализации договоренности лидеров о комплексном развитии двусторонних связей, включая продвижение политического диалога, торгово-экономического и практического сотрудничества, формирование мер доверия в военно-политической сфере, в целях вывода отношений между Россией и Японией на качественно новый уровень.