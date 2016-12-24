О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова с назначенным Послом Республики Мозамбик в Москве Ж.Катупой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Республики Мозамбик в Москве Жозе Матеуша Муариа Катупу, который вручил копии верительных грамот.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-мозамбикских отношений, включая укрепление координации подходов по международной проблематике, представляющей взаимный интерес. При этом был подтвержден настрой Москвы и Мапуту на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.