О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом Королевства Норвегия в России Р.Ресаландом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с Послом Королевства Норвегия в Российской Федерации Р.Ресаландом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия России и Норвегии в Совете Безопасности ООН в связи с предстоящей работой Осло в этом органе в качестве непостоянного члена в 2021-2022 годах.