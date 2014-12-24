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24.12.2014:34
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом Королевства Норвегия в России Р.Ресаландом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
24 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с Послом Королевства Норвегия в Российской Федерации Р.Ресаландом.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия России и Норвегии в Совете Безопасности ООН в связи с предстоящей работой Осло в этом органе в качестве непостоянного члена в 2021-2022 годах.