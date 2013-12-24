О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики С.Букадумом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 декабря по инициативе алжирской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики Сабри Букадумом.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-алжирских отношений, включая сотрудничество в деле борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Была также затронута проблематика выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по западносахарскому урегулированию.