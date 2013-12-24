О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Президентом Центральноафриканской Республики Ф.А.Туадерой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 декабря по инициативе центральноафриканской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой.

В ходе беседы Ф.А.Туадера изложил свои оценки и соображения относительно развития военно-политической обстановки в ЦАР. Глава государства подчеркивал, что деструктивные силы под предводительством бывшего президента страны Ф.Бозизе, который в свое время пришел к власти путем военного переворота, предпринимают при внешней поддержке хорошо спланированные попытки силового срыва намеченных на 27 декабря президентских и парламентских выборов в ЦАР. Усилия мятежников нацелены на то, чтобы вновь ввергнуть страну в состояние хаоса и гражданской войны в нарушение Политического соглашения о мире и примирении между правительством ЦАР и основными вооруженными группировками, подписанного в Банги 6 февраля 2019 г.

Как подчёркивал Ф.А.Туадера легитимное международно признанное руководство ЦАР рассчитывает, что ООН и все искренние друзья народа Центральноафриканской Республики поддержат его усилия по защите конституционного строя и демократических процессов.

С российской стороны была подтверждена готовность и впредь содействовать реализации курса центральноафриканского руководства на стабилизацию обстановки в ЦАР, действуя в координации с Африканским союзом, другими международными партнерами ЦАР, в том числе на площадке ООН и её Совета Безопасности.