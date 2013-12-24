О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы были рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского многопланового сотрудничества. Состоялся также углубленный обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на развитие ситуации в Ливии и задачи справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе.