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24.12.2012:40

О протокольной встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Министра иностранных дел Туркменистана Б.Г.Мятиевым

2302-24-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

23 декабря в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял заместителя Министра иностранных дел Туркменистана Б.Г.Мятиева, который передал новогодние поздравления от Президента Туркменистана Г.М.Бердымухамедова.

С.В.Лавров выразил признательность руководству Туркменистана за внимание, уделяемое развитию российско-туркменистанских отношений. Он подчеркнул, что сторонам удалось сохранить высокий уровень двустороннего взаимодействия, несмотря на ограничения, связанные с глобальной пандемией.

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