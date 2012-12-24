О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с назначенным Послом Доминиканской Республики в России Ф.Х.Данненбергом Кастельяносом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с назначенным Послом Доминиканской Республики в Москве Ф.Х.Данненбергом Кастельяносом, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития российско-доминиканских отношений. Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего сопряжения усилий в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.