О телеконференции спецпредставителей «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 декабря по инициативе российской стороны и ООН состоялась телеконференция спецпредставителей «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию: от России – Спецпредставитель Министра иностранных дел по БВУ В.К.Сафронков, от Европейского союза – Спецпредставитель по БВУ С.Терсталь, от ООН – Специальный координатор Генсекретаря по Ближнему Востоку Н.Младенов, а также его назначенный преемник на этом посту Т.Веннесланд, который ранее являлся Спецпредставителем Норвегии по БВУ. Американская сторона, несмотря на заблаговременное приглашение, в конференции не участвовала без объяснения причин.

В свете завершения срока полномочий Н.Младенова в конце декабря 2020 г. спецпредставители «квартета» выразили ему благодарность за активную профессиональную работу на треке ближневосточного урегулирования на протяжении последних шести лет, а также за его беспристрастность и объективность, благодаря чему он снискал глубокое уважение на международном и региональном уровнях.

Подводя итоги года, участники встречи были едины в том, что все усилия в сфере БВУ должны идти в русле утвержденной в ООН международно-правовой базы не только урегулирования палестино-израильского конфликта, но и других кризисных ситуаций на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки.

Подчеркивалось, что попытки действовать в одностороннем порядке доказали свою полную несостоятельность. В этой связи была акцентирована необходимость, чтобы посреднические функции в деле налаживания устойчивого и результативного мирного процесса осуществлялись «квартетом» международных посредников по БВУ, который остается уникальным механизмом сопровождения палестино-израильских переговоров, одобренным резолюциями СБ и ГА ООН. При этом была констатирована важность создания необходимых условий для скорейшего возобновления таких прямых переговоров с целью достижения справедливого решения палестинской проблемы в соответствии принципом «двух государств».