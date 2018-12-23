О встрече специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова с Послом Франции в Москве П.Леви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданов принял Посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на развитие ситуации в Ливии, Сирии и Ливане. Особое внимание было уделено складывающейся обстановке в ЦАР.