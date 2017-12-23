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23.12.2017:48

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном

2297-23-12-2020

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

23 декабря состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с реализацией Заявления Президента Азербайджанской Республики И.Г.Алиева, Президента Российской Федерации В.В.Путина и Премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября с.г., а также ряд актуальных тем двусторонней и международной повестки дня.

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