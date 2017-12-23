О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 декабря состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани, находящимся в Москве с рабочим визитом.

В ходе переговоров, в которых также принял участие Министр финансов Катара Али Аль-Имади, была дана высокая оценка сложившемуся дружественному характеру российско-катарских связей, подтвержден взаимный настрой на их дальнейшее поступательное развитие в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Подчеркивалось, что главной задачей при этом является реализация решений, принятых ранее на высшем уровне.

Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения устойчивой

положительной динамики двусторонней торговли, существенного наращивания количественных показателей и расширения ее номенклатуры в соответствии с имеющимся значительным потенциалом. Отмечен важный стимулирующий эффект, который будет иметь недавнее решение о повышении до уровня вице-премьеров сопредседателей Межправительственной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Подтвержден взаимный настрой на продолжение плотной координации по ситуации на мировом рынке углеводородов, в том числе в рамках Форума стран-экспортеров газа, штаб-квартира которого базируется в Дохе.

Проведен углубленный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной проблематики с акцентом на необходимость достижения политических развязок конфликтов в Сирии и Ливии, а также преодоления нынешней тупиковой ситуации в палестино-израильском урегулировании на известной международно-правовой базе. Выражено общее мнение в пользу скорейшего разрешения противоречий между двумя основными палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС.

При обсуждении положения в зоне Персидского залива была констатирована востребованность инициатив и практических шагов, идущих в русле продвижения в этом стратегически важном районе мира конструктивной, объединительной повестки дня, создания при участии всех заинтересованных государств коллективных механизмов реагирования на существующие вызовы и угрозы.