Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел Государства Катар М.Аль Тани, Москва, 23 декабря 2020 года

Уважаемые коллеги,

Провели переговоры с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных дел Государства Катар, моим коллегой (и давним другом) М.Аль Тани. Предметно обсудили внешнеполитическую проблематику. Коснулись различных вопросов, прежде всего, взаимодействия между нашими министерствами. Двусторонняя повестка была подробно обсуждена в ходе встречи г-на Министра с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисовым. Они являются сопредседателями Совместной Российско-Катарской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Констатировали, что торговля развивается весьма успешно. С января по октябрь этого года она увеличилась на 40 процентов, несмотря на коронавирусные процессы.

У Межправительственной комиссии есть перспективные планы по дальнейшему продвижению взаимных обменов. Параллельно идет активное сотрудничество между Российским фондом прямых инвестиций и Катарским инвестиционным агентством. Они создали совместную платформу, в рамках которой осуществляются проекты на сумму 1 млрд 200 млн долларов США.

Была договоренность о том, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) (планировался на июнь с.г.) Катар будет страной-гостем. По понятным причинам этого реализовать не удалось, поскольку Форум был отложен. Сегодня катарские друзья подтвердили, что готовы выступить в этой роли, когда мероприятие состоится. Надеемся, что это произойдет в 2021 г.

В феврале с.г. вступило в силу Межправительственное соглашение о безвизовых поездках для граждан России и Катара. Это будет способствовать развитию связей во всех областях, в том числе в сфере культуры, образования, спорта. Тем более, что через год в Катаре состоится Чемпионат мира по футболу.

Говорили о Сирии. Существует единое мнение о необходимости полного выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Рассказали о шагах, предпринимаемых в рамках «Астанинского формата» с участием России, Турции и Ирана, о том, как идет работа на женевской площадке, где функционирует Конституционный комитет и его Редакционная комиссия. Скажу с осторожным оптимизмом, что последнее заседание, завершившееся 4 декабря с.г., было весьма обещающим. Ожидаем, что пятая сессия Редакционной комиссии, намеченная на вторую половину января, будет этапом перехода к предметной работе над конституцией.

У нас общая позиция о необходимости интенсификации усилий по созданию условий для устойчивого политического процесса в Ливии. Выдвигалось и продолжает выдвигаться много инициатив. Важно, чтобы все они были скоординированы под эгидой Организации Объединённых Наций. В этой связи нас тревожит чрезмерно затянувшаяся пауза с назначением нового Специального посланника Генерального секретаря ООН по ливийскому урегулированию.

Сошлись во мнении, что в условиях нормализации отношений Израиля с рядом арабских государств палестинская проблема не должна отходить на второй план и должна решаться на основе общепризнанной международно-правовой базы в полном соответствии с имеющимися решениями ООН на этот счет и Арабской мирной инициативой. Подтвердили общую заинтересованность в скорейшем восстановлении палестинского единства и возобновлении процессов, начатых между ФАТХ и ХАМАС.

Затронули ситуацию в районе Персидского залива. Считаем принципиально важным продолжать добиваться общего согласия по запуску процесса, который может и должен привести к формированию устойчивой системы коллективной безопасности в этом важном регионе.

Считаю, что мы провели полезные переговоры. Признателен катарским друзьям за сотрудничество. Договорились о конкретных шагах по укреплению консультационных механизмов между нашими министерствами. Искренне благодарен г-ну Министру за наши тесные связи.

Вопрос (С.В.Лаврову): Против ряда российских официальных лиц, а также компаний и предприятий американцы ввели новые санкции. Какой предполагается ответ России?

С.В.Лавров: Что касается вопроса о новых американских санкциях, введенных против российских и китайских физических лиц, нас это не удивляет. США давно проводят враждебную политику в отношении нашей страны. Ответ последует и не только в том, что касается зеркальности или асимметричности. Мы будем делать дополнительные выводы, которые коснутся всего комплекса российско-американских отношений. Эти действия Вашингтона отражают стратегическую линию США на то, чтобы попытаться максимально ослабить соперников на мировых рынках, внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Очередное откровенное игнорирование принципов международного права лишний раз подчеркивает, что США будут продвигать свои правила, навязываемые все остальным. Когда наши европейские партнеры постоянно твердят о необходимости установить миропорядок, основанный на правилах, они должны понимать, в какую «игру» они играют. Это может аукнуться против любой страны на планете.

Будем всё это учитывать в ситуациях, связанных с выстраиванием бизнеса с США, которые доказали свою полную ненадежность как партнеров, а также примем это во внимание в более широком плане.

Предпринимаемые США меры бьют и по интересам американских предпринимателей, несущих убытки от такой активности своих политических лидеров.

Недавние контакты, проходившие в рамках американо-российского делового совета, показывают, что подавляющее большинство бизнесменов испытывает неудовлетворение таким положением дел и искренне заинтересованно в том, чтобы эта тенденция была остановлена, и мы вернулись к нормальным, основанным на взаимной выгоде экономическим отношениям.

Вопрос: Как, по-вашему, стабилизация обстановки среди арабских стран может повлиять на обстановку в Персидском заливе? Мы неоднократно слышали, что у России есть инициатива, при этом в понедельник новая американская военная группировка вошла в эти воды.

С.В.Лавров: Россия надеется, что запланированный на 5 января саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива приведет к преодолению раскола в Совете и позволит возобновить его нормальную деятельность. Мы в этом заинтересованы, во-первых, потому, что все страны-участницы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива являются нашими партнерами, друзьями. Хотим, чтобы между ними не было противоречий. Во-вторых, восстановление единства этого Совета и его дееспособности также важно для реализации идей, касающихся обеспечения безопасности в зоне Персидского залива в целом, то есть с участием Исламской Республики Иран.

Наши инициативы на этот счет хорошо известны. Их было немало. Россия много лет продвигает концепцию обеспечения безопасности в этом регионе. Год назад Россия обновила этот документ. Он имеется у всех потенциальных участников данного процесса. Наши предложения вызывают живой интерес. Осенью прошлого года провели в Москве научно-практическую конференцию с участием политологов, экспертов из соответствующих стран. В октябре с.г. Россия была председателем в СБ ООН, и мы организовали специальное открытое заседание, посвященное этой проблеме. В нем участвовал и Катар. Дискуссия, хотя и не без различий в подходах, была весьма полезной.

Надеемся, что саммит 5 января состоится и будет результативным.