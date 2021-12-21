Заявление МИД России в связи с реакцией руководства Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на запрос Российской Федерации об оказании технического содействия для прояснения ситуации вокруг А.Навального

1 октября Генеральному директору Технического секретариата ОЗХО Ф.Ариасу был направлен запрос на оказание нам технического содействия на основании пункта 38 (е) статьи VIII Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По прошествии двух с половиной месяцев вразумительный ответ на него так и не поступил. Предлогом стало отсутствие согласия властей ФРГ на полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами для прояснения обстоятельств декларированного Берлином «отравления» блогера. Отклонены также предложения российской стороны по ключевым модальностям планировавшегося визита в Российскую Федерацию представителей Технического секретариата ОЗХО.

Привлечь экспертизу ОЗХО к проводимым российскими правоохранительными органами процессуальным действиям в рамках доследственной проверки мы собирались для того, чтобы все же прояснить главые вопросы: где, каким образом и при каких обстоятельствах в биоматериалах блогера появились обнаруженные за пределами Российской Федерации химические вещества, которые властями ФРГ, Франции и Швеции, а также Техническим секретариатом ОЗХО были «безошибочно» отнесены к группе химсоединений, по политическим мотивам именуемых на Западе «Новичками». Что характерно, эти вещества не входят в контролируемые по Конвенции списки химических соединений. Тем не менее, специалисты указанных стран сумели прийти к своим однозначным выводам, хотя ранее официальные лица там начисто отрицали сам факт проведения собственных исследований по пресловутым «Новичкам».

Обращению Российской Федерации к ОЗХО за техническим содействием предшествовали неоднократные отказы в надлежащем сотрудничестве со стороны Германии и вовлеченных ею в работу с биопробами А.Навального Франции и Швеции. Тем самым эти три страны фактически проигнорировали свои обязательства по оказанию России по линии правоохранительных органов и других специализированных структур правовой помощи, предусмотренные статьей VII КЗХО и Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Генеральной прокуратурой и МИД Российской Федерации было направлено порядка десяти таких запросов, на которые последовало несколько невразумительных по существу поставленных вопросов отрицательных ответов. Их суть: сам А.Навальный и правительство ФРГ не разрешают передавать российской стороне формулы обнаруженных в биоматериалах блогера химических элементов.

Обращаясь за содействием к ОЗХО (переписку постпреда России и Гендиректора Организации публикуем), мы рассчитывали на совсем иную реакцию. Должного отклика не получили. Организация оказалась вновь «в заложниках» у тех, кто упорно стремится использовать ее в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше.