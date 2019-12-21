Об итогах всеобщих выборов в Буркина-Фасо

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 декабря Конституционный совет Буркина-Фасо утвердил итоги состоявшихся в стране 22 ноября всеобщих выборов. В борьбе за президентский пост победу одержал лидер «Народного движения за прогресс» (НДП) Р.Каборе, набравший 57,74 % голосов избирателей. По результата парламентских выборов, участие в которых приняли около 3 млн избирателей (при явке 50,7 %), сформирован новый состав высшего законодательного органа Буркина-Фасо – Национального Собрания (однопалатный парламент, 127 депутатских мандатов). Места в обновленном парламенте распределились следующим образом: НДП - 56, партия «Конгресс за демократию и прогресс» (КДП) - 20, партия «Новый этап демократии» (НЭД) - 13, партия «Союз за прогресс и перемены» (СПП) – 12. Оставшиеся 26 депутатских мандатов поделили между собой 11 небольших политических партий.

Наблюдатели от Африканского союза, Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), представители ряда африканских неправительственных организаций отметили, что голосование носило свободный и транспарентный характер, несмотря на сложную ситуацию в плане обеспечения безопасности в некоторых избирательных округах. В целом серьезных нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления населения, не зафиксировано.

Приветствуем результаты прошедших в Буркина-Фасо президентских и парламентских выборов, ставших важным этапом на пути демократического развития страны. Рассчитываем, что российско-буркинийские дружественные отношения продолжат укрепляться на благо народов двух государств, а также в интересах обеспечения устойчивого развития на Африканском континенте.