О консультациях спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Султаната Оман по дипломатическим вопросам Х.Аль-Хариси

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 декабря по предварительной договоренности состоялись консультации в видеоформате специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Султаната Оман по дипломатическим вопросам Халифой Аль-Хариси.

Были подробно обсуждены приоритетные вопросы поступательного развития традиционно дружественных российско-оманских отношений. При этом был подтвержден настрой Москвы и Маската на поддержание регулярного и доверительного политического диалога по широкому кругу

вопросов, представляющих взаимный интерес. Высказана также обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономической кооперации и культурно-гуманитарных связей.

Состоялась обстоятельная «сверка часов» по складывающейся на Ближнем Востоке ситуации, прежде всего положению в Сирии, арабо-израильском урегулировании, зоне Персидского залива и Йемене. Акцент был сделан на задачах скорейшего политического разрешения сохраняющихся региональных конфликтов и противоречий, продвижения в этой части мира конструктивной, объединительной повестки дня, предполагающей учет законных интересов и озабоченностей всех вовлеченных сторон, а также выработку коллективных механизмов реагирования на существующие вызовы и угрозы.