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О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камиловым
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
21 декабря в ходе рабочей поездки Министра иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камилова в Москву прошли переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, ключевым темам международной и региональной повесток дня.
Рассмотрен ход подготовки государственного визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Российскую Федерацию. В этом контексте Министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.
Подтвержден настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИДов двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.