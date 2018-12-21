О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камиловым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 декабря в ходе рабочей поездки Министра иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камилова в Москву прошли переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, ключевым темам международной и региональной повесток дня.

Рассмотрен ход подготовки государственного визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Российскую Федерацию. В этом контексте Министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Подтвержден настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИДов двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.