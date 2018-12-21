О совместном заявлении глав государств-участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 декабря по итогам саммита СНГ, прошедшего в формате видеоконференции, было принято совместное заявление глав государств-участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (МИБ).

В документе отражены принципиальные позиции данных государств в этой сфере. В нем признается необходимость разработки под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях.

Отмечается общий настрой на сотрудничество в вопросах предотвращения и мирного урегулирования конфликтов, которые могут возникнуть в результате неправомерного и деструктивного использования ИКТ. Содержится призыв к мировому сообществу принять все необходимые меры по предотвращению применения ИКТ для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также в террористических и иных преступных целях.

Документ закрепляет особую важность осуществляемой в ООН деятельности по выработке правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и подтверждает необходимость обеспечить преемственный и непрерывный характер переговоров по МИБ на различных площадках под эгидой ООН.

Подчеркивается важность развития взаимодействия государств-участников Содружества по вопросам использования и управления национальными сегментами сети «Интернет», в том числе для обеспечения равных прав государств на доступ к глобальной сети и участие в процессе ее управления и повышения роли Международного союза электросвязи.

Подтверждается стремление государств к дальнейшему взаимодействию в рамках СНГ в области обеспечения МИБ на основе ранее принятых документов, участниками которых они являются, в т.ч. в сферах защиты информационных ресурсов и критически важных объектов от неправомерного использования и вмешательства извне.