Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в министерской встрече в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял участие в неформальной встрече стран СВПД. К нему присоединились член Госсовета, Министр иностранных дел КНР Ван И, Министр иностранных дел Ирана М.Д.Зариф, Министр иностранных дел Франции Ж.-И. Ле Дриан, Министр иностранных дел ФРГ Х.Маас, Министр иностранных дел Великобритании Д.Рааб. Координатором встречи выступил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррель. Мероприятие проводилось в формате видеоконференции.

Была подтверждена неизменная приверженность всех стран-участниц СВПД взятым на себя обязательствам. Есть чёткое понимание безальтернативности всеобъемлющих договорённостей, необходимости сохранить их, обеспечить целостность и создать условия для дальнейшей устойчивой реализации в соответствии с изначально согласованными целями и параметрами.

С российской стороны подчёркнуто, что рецепты для нормализации СВПД заложены в нём самом: это путь последовательного выполнения договорённостей всеми странами, которые их разрабатывали и заключали.

Основным дестабилизирующим фактором в процессе практической реализации «ядерной сделки» были и остаются подрывные действия США, которым не даёт покоя мысль о том, что, несмотря на их «максимальное давление», СВПД сохранен, резолюция СБ ООН 2231 применяется в прежнем режиме, пресловутый «перезапуск» ранее отменённых резолюций не состоялся.

В ходе мероприятия С.В.Лавров подчеркнул, что мы отдаём должное заявлениям иранского руководства о готовности незамедлительно вернуться к выполнению СВПД в полном объёме, как только это сделают США. Надеемся, что этот сигнал услышат не только нынешние участники СВПД, но и в Вашингтоне. Строгое соблюдение американской стороной положений резолюции СБ ООН 2231 – не вопрос выбора, а обязательство любого государства, закреплённое в статье 25 Устава ООН. Исходим из того, что возвращение США в СВПД должно происходить без всяких предварительных условий. Готовы вместе с другими партнёрами предметно поработать в этом направлении и помочь американцам встать на путь исправления. Это в наших общих интересах.

По итогам министерской встречи принято совместное заявление. Контакты между странами-участницами СВПД будут продолжены.

Российская сторона нацелена на дальнейшую интенсивную работу по планомерному осуществлению СВПД во всех его аспектах, опираясь на выверенный баланс интересов и принцип взаимности.