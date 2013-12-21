О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по проблематике урегулирования кризисов в Ливии и Сирии. При этом был подтвержден настрой Москвы и Каира на дальнейшее укрепление российско-египетской политической координации по актуальной ближневосточной повестке дня.