Новости

21.12.2013:56

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

2272-21-12-2020

 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями по проблематике урегулирования кризисов в Ливии и Сирии. При этом был подтвержден настрой Москвы и Каира на дальнейшее укрепление российско-египетской политической координации по актуальной ближневосточной повестке дня.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность