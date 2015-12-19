О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом Центральноафриканской Республики (ЦАР) С.Байпо Темон

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 декабря по инициативе центральноафриканской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом ЦАР Сильви Байпо Темон.

В ходе беседы была обсуждена складывающаяся обстановка в Центральноафриканской Республике и вокруг нее, в том числе в преддверии намеченных на 27 декабря с.г. всеобщих выборов в этой стране.

С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности ЦАР, а также усилий ее правительства по обеспечению безопасности и стабильности Республики.