Ответ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на вопрос СМИ о заявлении Министра иностранных дел Украины Д.Кулебы

Вопрос: Вчера в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Вас якобы нет никакого желания выходить с ним на контакт и что Вы не отвечаете на его звонки с просьбами поговорить о ситуации в Донбассе. Так ли это?

Ответ: Мы никогда не уклоняемся от предметного и конструктивного диалога с кем бы то ни было. С министром Д.Кулебой мы общались по видеосвязи 30 апреля с.г. на встрече глав внешнеполитических ведомств стран «нормандского формата».

В начале сентября он действительно запрашивал телефонный разговор со мной, когда я был с визитом в Сирии. Он хотел обсудить инцидент на линии соприкосновения в Донбассе. Насколько известно, через пару дней этот вопрос рассматривался в Контактной группе.

Думаю, что по подобным темам Киеву следует выходить на прямую связь с Донбассом, как это предусмотрено минским «Комплексом мер», а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа.

Если у моего украинского коллеги возникнет желание всерьез обсудить конкретные вопросы, касающиеся выполнения Киевом Минских соглашений, договоренностей парижского саммита «нормандского формата» или наших двусторонних отношений с Украиной, то мы всегда открыты к такому диалогу. К сожалению, пока такого желания мы не видим.