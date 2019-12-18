О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Ф.Микдадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 декабря состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом, находящимся в Москве с рабочим визитом.

В ходе обстоятельной беседы была рассмотрена ситуация в Организаций по запрещению химического оружия, которая вследствие деструктивной политики группы западных стран из некогда технической структуры превратилась в инструмент реализации неприемлемых для России и Сирии геополитических замыслов.

Проведено также обсуждение ряда аспектов текущей повестки дня в сфере контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ.

Подтвержден обоюдный настрой на продолжение эффективного взаимодействия на профильных международных площадках.