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18.12.2019:07

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Ф.Микдадом

2268-18-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

18 декабря состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом, находящимся в Москве с рабочим визитом.

В ходе обстоятельной беседы была рассмотрена ситуация в Организаций по запрещению химического оружия, которая вследствие деструктивной политики группы западных стран из некогда технической структуры превратилась в инструмент реализации неприемлемых для России и Сирии геополитических замыслов.     

Проведено также обсуждение ряда аспектов текущей повестки дня в сфере контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ.

Подтвержден обоюдный настрой на продолжение эффективного взаимодействия на профильных международных площадках.

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