О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Ф.Микдадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 декабря в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом, находящимся в Москве с рабочим визитом.

В ходе беседы был продолжен развернутый обмен мнениями по ближневосточной повестке дня с упором на развитие ситуации в Сирии. При этом особое внимание было уделено деятельности Конституционного комитета в Женеве, в том числе итогам состоявшейся с 30 ноября по 4 декабря с.г. его 4-ой сессии. Подчеркнута также важность проведенной в Дамаске в ноябре текущего года Международной конференции по возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в контексте содействия стабилизации положения в САР и восстановления ее социально-экономической инфраструктуры.

При обсуждении ряда актуальных вопросов двусторонних отношений был отмечен обоюдный настрой Москвы и Дамаска на дальнейшее углубление политического диалога по комплексу ближневосточной проблематики.