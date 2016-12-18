О подписании Совместного заявления Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики о неразмещении первыми оружия в космосе

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 декабря в Москве Министрами иностранных дел Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики С.В.Лавровым и Ф.Микдадом подписано Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК).

Документ стал новым значимым шагом в рамках глобализации международной инициативы по НПОК, в интересах объединения усилий государств для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Будучи единственной на сегодня мерой транспарентности и доверия, осуществляемой в целях ПГВК, данная инициатива является существенным политическим фактором, способствующим обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.

В Совместном заявлении Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика подчёркивают необходимость заключения международного договора, запрещающего размещение и применение оружия в космосе, и призывают страны, не являющиеся участниками инициативы по НПОК, рассмотреть возможность полноформатного присоединения к ней.