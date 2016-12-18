Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с ужесточением политических репрессий в Латвии

Решительно осуждаем продолжающийся в Латвии политический террор в отношении лидеров русскоязычного правозащитного движения и журналистского сообщества.

Не прошло и нескольких дней после задержания журналистов Интернет-изданий «Спутник» и «Балтньюз», как латвийский суд признал виновным «в разжигании вражды и ненависти по признакам расовой, этнической и национальной принадлежности» известного правозащитника и общественного деятеля А.В.Гапоненко, назначив ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Не усматриваем какого-либо искажения исторических реалий в высказываниях А.В.Гапоненко. Он всего лишь констатировал, что в 30-40-е годы прошлого столетия многие жители Латвии добровольно пошли на сотрудничество с фашистской Германией.

Ужесточением репрессий в отношении правозащитников в стремлении заставить их замолчать правящая в Латвии националистическая верхушка практически расписывается в духовном родстве с довоенным профашистским режимом К.Улманиса.

Можно только сожалеть по поводу сложившейся в «европейской» Латвии плачевной ситуации с попранием базовых демократических свобод.