О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с делегацией йеменского Южного национального альянса во главе с советником Президента Йеменской Республики А.Аль-Исой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял находящуюся в Москве с рабочей поездкой делегацию руководства йеменского Южного национального альянса во главе c советником Президента Йемена Ахмедом Салехом Мухаммедом Аль-Исой.

В ходе состоявшейся беседы была подробно обсуждена складывающаяся военно-политическая и гуманитарная ситуация в Йеменской Республике и ее южных провинциях. С российской стороны была подтверждена поддержка усилий по скорейшему прекращению боевых действий и урегулированию кризисных проблем, с которыми сталкивается сегодня Йемен, через инклюзивный национальный диалог и учет законных интересов всех основных политических сил страны.