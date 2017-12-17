Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи продлением украинским парламентом закона об особом статусе Донбасса

Обратили внимание на формальное продление Верховной Радой Украины на очередной год срока действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Это единственное, на что оказалась способна украинская сторона в контексте реализации политических аспектов урегулирования. Напомним, что этот закон был принят шесть лет назад и не работал ни дня.

Вызывает сожаление, что при продлении в законе опять не нашлось места «формуле Штайнмайера», которая определяет компромиссный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса на постоянной основе и которую Киев обязался инкорпорировать в законодательство год назад на парижском саммите «нормандского формата». Зато в законе сохранилась статья 10, появившаяся после принятия минского «Комплекса мер» и противоречащая целому ряду его положений.

Киев продолжает саботировать реализацию политических аспектов Минских договоренностей, уклоняясь от прямого диалога с Донецком и Луганском, необходимого для согласования всех правовых аспектов особого статуса региона и проведения конституционной реформы с упором на децентрализацию в целях обеспечения гарантий этого статуса.

Еще раз напоминаем, что реализация именно политических аспектов «Минска» является ключом к всеобъемлющему урегулированию конфликта. Донбасс согласился находиться в составе Украины после националистического госпереворота, произошедшего в Киеве в 2014 году, только на условиях особого статуса и при соблюдении прав и свобод жителей региона, включая языковые, образовательные, культурные и социально-экономические права. К сожалению, эволюция внутреннего законодательства Украины, направленная на ущемление этих прав, только подтверждает необходимость особого статуса Донецка и Луганска в составе страны.

Призываем Киев прекратить имитацию деятельности по урегулированию конфликта и со всей серьёзностью отнестись к выполнению «Комплекса мер». Рассчитываем, что Германия и Франция как коспонсоры и сопосредники урегулирования будут делать все возможное, чтобы побудить власти Украины к практическим шагам по имплементации своих обязательств.