О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Ф.Микдадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом, находящимся в Москве с рабочим визитом.

Состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом особое внимание было уделено задачам дальнейшего продвижения политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая работу Конституционного комитета. В этой связи С.В.Лавровым была подтверждена неизменная принципиальная позиция России в поддержку безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР и законного права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость продолжения энергичных усилий в интересах решения стоящих перед сирийцами первоочередных проблем, в том числе гуманитарного характера, в рамках «Астанинского формата» – единственного международного механизма по содействию урегулированию в Сирии, доказавшего свою эффективность и востребованность.

Был подтвержден настрой Москвы и Дамаска на поступательное укрепление всего комплекса двусторонних отношений, включая продолжение действенного сотрудничества в борьбе с терроризмом до его полного искоренения на сирийской земле.

При обсуждении задач по постконфликтной стабилизации ситуации в САР была выделена проблематика восстановления ее социально-экономической инфраструктуры. В этом контексте отмечена важность состоявшейся при активной поддержке России в ноябре с.г. в Дамаске Международной конференции по содействию возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц. Подчеркнуто, что проведенный форум призван дать начало комплексному процессу, к которому на последующих этапах будет подключаться все больше заинтересованных стран и профильных международных организаций.

Министры решительно осудили практику применения нелегитимных односторонних санкций и политизированных подходов в вопросах оказания гуманитарного содействия Сирии, а также сохраняющееся незаконное иностранное военное присутствие на ее территории.

С.В.Лавров и Ф.Микдад провели обстоятельную «сверку часов» по актуальным международным и региональным проблемам в рамках сложившейся практики поддержания плотной внешнеполитической координации. При этом в Москве и Дамаске исходят из необходимости формирования конструктивной объединительной повестки дня и урегулирования имеющихся на Ближнем Востоке противоречий политико-дипломатическими методами на основе баланса законных интересов всех вовлеченных сторон.