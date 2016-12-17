Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Ф.Микдадом, Москва, 17 декабря 2020 года

Уважаемые дамы и господа,

С моим коллегой - Министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) Ф.Микдадом и его делегацией провели подробный обмен мнениями о ситуации в Сирии и вокруг нее. Обсудили основные проблемы региональной, международной повестки дня, задачи развития двустороннего российско-сирийского сотрудничества в соответствии с договоренностями президентов наших стран.

С российской стороны была подтверждена неизменная позиция Москвы в пользу безусловного уважения суверенитета, территориальной целостности, политической независимости Сирии, право народа этой страны самостоятельно определять свою судьбу и будущее. Все эти принципы четко, недвусмысленно закреплены в резолюции СБ ООН 2254. Все без исключения страны обязаны руководствоваться именно этими принципами.

Обсудили ситуацию в политическом процессе. Приветствовали позитивное развитие деятельности Редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета. Эта структура была создана на состоявшемся в январе 2018 г. Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи по инициативе России, Турции и Ирана как стран-гарантов «Астанинского формата».

Исходим из необходимости продолжения активности «Астанинской тройки». Это единственный международный механизм содействия сирийскому урегулированию, на практике доказавший свою эффективность и востребованность.

По мере последовательного улучшения военно-политической обстановки в Сирии необходимо подкреплять достигаемые результаты действиями по решению социально-экономических проблем САР. Это будет способствовать созданию максимально благоприятных условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Несколько недель назад в Дамаске при нашей активной поддержке состоялась первая Международная конференция по возвращению сирийских беженцев. В ней приняли участие более 20 стран, в том числе многие арабские государства. Это показывает понимание международным сообществом важности конкретных шагов по решению проблем, возникающих в связи с возвращением беженцев.

Реализации задач социально-экономического развития страны, с которыми сталкивается сирийский народ, мешают противозаконные (преступные в условиях COVID-19) односторонние санкции, объявленные США и некоторыми их союзниками против Сирии.

Подтверждаем наше осуждение продолжающемуся незаконному присутствию на территории Сирии иностранных военных контингентов.

Подробно рассмотрели состояние двусторонних отношений, включая вопросы военного, военно-технического, торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в гуманитарной сфере.

Согласовали конкретные вопросы нашей координации в международных организациях, особенно в ООН и в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Еще раз выражаю признательность нашим сирийским друзьям, лично Министру Ф.Микдаду за наше тесное сотрудничество, за плодотворный разговор.

Вопрос (обоим министрам): Дамаск и Москва всегда подчеркивали важность в борьбе с терроризмом в Сирии. Когда Россия настаивает на необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии (об этом всегда говорит Министр С.В.Лавров), мы понимаем, что Российская Федерация осуждает все виды оккупации наших земель, будь то американская, турецкая или израильская. Сегодня перед нами стоят большие задачи по восстановлению экономики. Поднимались ли эти вопросы на сегодняшней встрече?

С.В.Лавров: Сегодня мы обсуждали весь комплекс вопросов, так или иначе связанных с задачами сирийского урегулирования и дальнейшего углубления нашего стратегического сотрудничества.

Осуждаем все действия, выражающиеся в незаконном присутствии иностранных вооруженных сил на территории суверенных стран, в данном случае без какого-либо приглашения или согласия руководства САР.

Что касается задач по восстановлению сирийской экономики, то у нас за последние недели уже были приняты очень серьезные решения, которые значительно повысят возможности САР по организации работы в системном режиме. Продолжаем оказывать гуманитарное содействие. Поставили 100 тысяч тонн российской пшеницы. Эти поставки будут продолжены. Сейчас идет обсуждение конкретных действий. Готовится большая стратегическая программа экономического сотрудничества.

В этом месяце с сирийской стороны был назначен новый сопредседатель двусторонней межправительственной торгово-экономической комиссии. На начало следующего года готовится ее полномасштабное заседание. На нем будут дополнительно проанализированы все эти вопросы и конкретизированы совместные действия.

Вопрос (обоим министрам): Сергей Викторович, позвольте, пожалуйста, узнать, как Вы оцениваете работу Конституционного комитета в Женеве. Какие сегодня существуют препятствия или сложности? Можно ли сегодня ожидать какого-нибудь прорыва, особенно после заявлений спецпосланника Генсека ООН по Сирии в последнее время?

С.В.Лавров: Отмечаем позитивную динамику в работе Конституционного комитета, его Редакционной комиссии. В начале месяца они завершили четвертое заседание и договорились провести пятое в январе 2021 г. Были полезные обсуждения того, что называется «национальными основами» – принципов, на которых этнос должен обеспечивать свою идентичность. Следующее заседание позволит рассмотреть, как эти принципы можно переводить на язык преамбулы конституции.

В ситуации вокруг Сирии накопилось слишком много проблем и противоречий, учитывая вовлеченность в той или иной степени многих внешних игроков. Поэтому я говорю не о прорыве, а необходимости кропотливой, последовательной работы на постоянной основе. По моей оценке (вчера это проявилось в ходе заседания СБ ООН), Г.Педерсен и его команда придерживаются именно такой линии. Считаю, что это правильно.

Вопрос: Во вторник Госсекретарь США М.Помпео заявил, что Вы «неправильно понимаете факты и пытаетесь переписать историю относительно действий США по назначению нового спецпосланника Генерального секретаря ООН по Ливии, а также по политике проводимой Вашингтоном в Средиземноморье». М.Помпео также обвинил Россию в продолжении попыток по дестабилизации ситуации в Средиземноморье. Как Вы расцениваете подобные заявления нынешнего Госсекретаря США? Ожидаете ли изменений во внешней политике США в отношении Сирии и Ливии с приходом новой администрации Дж.Байдена?

С.В.Лавров: За последние четыре года работы с нынешней Администрацией США уже привыкли к тому, что Соединённые Штаты не хотят, не могут, не умеют обсуждать имеющиеся у них озабоченности на основе фактов по-честному, за столом переговоров, напрямую. У американцев и других западных стран-союзников США выработалась манера публично кого-то в чем-то обвинить и потом, не предъявляя фактов, пытаться сделать это частью международной повестки дня, доказанным утверждением. Так они поступали и поступают в связи с американскими выборами и в связи с недавними «причитаниями» про хакеров. Так же было по Скрипалям, то же сейчас происходит по А.Навальному. Фактов нет, ни одного.

Если говорить об истории назначения нового Специального посланника Генерального секретаря ООН по Ливии, то, действительно, выступая на конференции «Средиземноморский диалог», упомянул хорошо известный всем факт – с марта 2020 г. пост был вакантен. Почти год. Он был занят только позавчера. Всем известно, что именно американцы препятствовали тому, чтобы Генеральный секретарь ООН назначил представителя Алжира, которого поддерживал Африканский союз (АС). Когда американцы «зарубили» эту кандидатуру, АС просил назначить представителя Ганы. Ее тоже не пропустили американцы. Эти факты известны всему миру.

В упомянутом Вами заявлении М.Помпео сослался также на то, что Россия и ряд других стран нарушают введённое Советом Безопасности ООН эмбарго на поставки вооружений в Ливию. Эта тема периодически всплывает. Фактов никто не предъявил. Но здесь интересно другое. Госсекретарь США сокрушается по поводу того, что, по американским данным, не выполняются решения СБ ООН. В этой связи нельзя не вспомнить, что США и их натовские союзники, наплевав на резолюцию СБ ООН, в 2011 году разрушили государственность Ливии, которую все сейчас пытаются собрать воедино, но получается с трудом. Сегодня многократно упоминалась резолюция СБ ООН 2254 по сирийскому урегулированию, требующая уважать суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость Сирии и право ее народа самому определять свое дальнейшее развитие. Вместо уважения этой совбезовской резолюции М.Помпео, по сути дела, призывает к смене режима и переживает по поводу того, что Россия помогла сирийскому народу, сирийскому Правительству не допустить повторения в стране ливийского сценария. Американцам совершенно все равно, где игнорировать решения СБ ООН – в Восточном Средиземноморье, Ираке или в 1999 году в Югославии.

В своем заявлении М.Помпео посоветовал России для продвижения интересов в различных регионах мира использовать демократические методы. Вспоминается недавняя поездка Госсекретаря США в Африку, где в публичных выступлениях он призывал африканские страны, требовал перестать торговать с Россией и Китаем, потому что в своих экономических связях за границей эти страны преследуют «плохие и эгоистические цели», и советовал взамен торговать с Америкой, которая «просто хочет помогать африканским странам без каких-либо корыстных замыслов». Это практически цитата. Налицо прямое, нечистоплотное подавление конкуренции, это не демократия.

Очень трогательно было прочитать в этом заявлении, как М.Помпео «заботится» о судьбах мирового православия. Он опять обвиняет нас во вмешательстве во внутренние дела греческой церкви, хотя нет ни одного доказательства. Факты известны всем. О них не надо забывать. М.Помпео прекрасно знает, что США подают в этой связи еще один блестящий пример продвижения своих интересов, как он сказал, «демократическими методами». В грубейшее нарушение всех демократических (подчеркну это слово) канонов США продвигают раскол в православном мире, в том числе путем развала Украинской православной церкви Московского патриархата и создания искусственной т.н. автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ). Сейчас американская Администрация активнейшим образом, ничуть не таясь, с использованием самых недемократических методов пытается заставить остальные канонические православные церкви поддержать это беззаконие. Известно о планах аналогичным образом расколоть Сербскую православную церковь и другие «непослушные» православные церкви. Совсем недавно М.Помпео посетил Стамбул, где специально встречался с Константинопольским патриархом Варфоломеем для того, чтобы согласовывать дальнейшие планы в отношении православия.

Когда читаешь подобные обвинения в наш адрес, то вспоминается много фольклорных произведений. На разных языках передается примерно одна и та же мысль, но лучше дедушки И.А.Крылова, наверное, сказать невозможно.