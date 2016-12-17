Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с принятием 75-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма

16 декабря в Нью-Йорке в ходе пленарного заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 130 голосами «за» при 2 «против» и 51 воздержавшемся принята внесенная делегацией Российской Федерации резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Ранее 18 ноября текст был одобрен Третьим комитетом 75-й сессии ГА ООН.

Соавторами документа стали 59 государств из всех регионов мира.

Убеждены, что принятие резолюции в год 75-летия Победы во Второй мировой войне, создания ООН и учреждения Нюрнбергского трибунала имеет особое символическое значение.

Непреложная актуальность и злободневность данной инициативы становится все очевиднее на фоне попыток исторического ревизионизма, участившихся в последние годы поползновений по героизации нацизма и распространению неонацизма, а также роста расизма и ксенофобии. Так, в резолюции осуждаются такие проявления, как «война» с памятниками в честь борцов с нацизмом, обеление участников нацистского движения и тех, кто сотрудничал с ними, а также законодательный запрет на использование символики, ассоциируемой с Победой над нацизмом.

К сожалению, такой подход разделяется не всеми. Вновь против данного документа выступили США и Украина, а ряд западных делегаций, включая государства-члены ЕС, воздержался при голосовании.

В этой связи особенно отрадно, что большинство стран мира по-прежнему объективно оценивает итоги Второй мировой войны, чтит память погибших в борьбе с «коричневой чумой» и понимает важность сохранения основополагающих принципов ООН для предотвращения повторения в будущем ужасов войны подобных тем, которые были порождены преступной идеологией и практикой нацизма.