Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Ф.Микдадом, Москва, 17 декабря 2020 года

Уважаемый г-н Министр, дорогой Фейсал,

Рады приветствовать Вашу делегацию в Москве. Хочу выразить соболезнования в связи с кончиной В.Муаллема. Он внес значительный личный вклад в укрепление наших отношений, дружбы. Надеюсь, что мы с Вами в качестве Министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики сможем добиться дальнейшего продвижения вперед, преемственности и успехов в развитии сотрудничества.

Ваш визит продолжает серию интенсивных контактов между нашими странами по самым разным направлениям, которые наблюдаем за последние несколько месяцев.

В сентябре с.г. в составе межведомственной делегации во главе с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисовым посетили Дамаск, провели обстоятельные переговоры.

В очередной раз Россию посетил Министр по делам президентства М.Ф.Аззам, который стал новым сопредседателем Постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Дамаск регулярно посещают межведомственные делегации по содействию сирийскому урегулированию во главе со специальным представителем Президента Российской Федерации, Послом по особым поручениям А.Л.Лаврентьевым – Вашим хорошим товарищем.

Тесные контакты осуществляются на гуманитарном фронте по вопросам, требующим сотрудничества наших правительств в сфере культуры, образования, решения проблем людей, оказавшихся в тяжелой ситуации.

Ваш визит представляет хорошую возможность посмотреть на положение дел во всех сферах нашего взаимодействия. Обсудили воплощение договоренностей президентов России и Сирии, при необходимости – примем дополнительные меры, чтобы процессы шли без задержек.

Сегодняшняя повестка дня определена. Она насыщенная, охватывает двусторонние и международные вопросы. Уверен, что мы поработаем с пользой.