О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со спецпосланником Президента Республики Корея

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял У Юн Гына, прибывшего в Москву в качестве спецпосланника Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних связей, в том числе в контексте отмечаемого в текущем году 30-летия установления дипломатических отношений. Подтверждено намерение продолжить реализацию мероприятий в рамках Года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея, приуроченного к указанной знаменательной дате, сроки проведения которого в соответствии с договоренностью лидеров двух стран продлены на 2021 год.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога, высказались за дальнейшее расширение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, включая взаимодействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

При обсуждении региональных и международных проблем основное внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.