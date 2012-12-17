О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром-делегатом в Администрации Президента Центральноафриканской Республики по вопросам капитального строительства и стратегических инвестиций П.Б.Коягбеле

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Министра-делегата в Администрации Президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) по вопросам капитального строительства и стратегических инвестиций Паскаля Бида Коягбеле, находящегося в Москве с рабочей поездкой.

В ходе беседы, в которой также участвовал Министр, советник Президента ЦАР по экономическим вопросам Рамо-Клод Биро, был рассмотрен комплекс вопросов дальнейшего укрепления дружественных отношений между Россией и ЦАР с акцентом на расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях.

П.Б.Коягбеле поделился своими оценками и соображениями о складывающейся в ЦАР внутриполитической обстановке в свете предстоящих в конце декабря с.г. президентских и парламентских выборов.