Об обмене поздравительными телеграммами между министрами иностранных дел Российской Федерации и Кооперативной Республики Гайана по случаю 50-летия установления дипломатических отношений

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел и международного сотрудничества Гайаны X.Тодд обменялись поздравительными телеграммами по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (17 декабря 1970 г.).

С.В.Лавров дал высокую оценку объединяющим страны историческим традициям дружбы, солидарности и взаимного учета интересов. Подчеркнул обоюдную приверженность основополагающим нормам и принципам международного права и Устава ООН. Министр выразил готовность к укреплению сотрудничества в двустороннем формате и на многосторонних площадках, расширению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей с Гайаной.

Х.Тодд, в свою очередь, отметил последовательное углубление российско-гайанских связей в различных областях, включая взаимодействие на международной арене, важное значение российских инвестиций для экономики Гайаны. Акцентировав ценность для Джорджтауна отношений с Россией, подтвердил настрой на их дальнейшее укрепление.