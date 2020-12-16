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16.12.2020:45

Об участии заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова в заседании Совместной комиссии стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

16 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков принял участие в заседании Совместной комиссии СВПД на уровне политдиректоров в формате видеоконференции.

Проведён обстоятельный анализ состояния дел по всем направлениям практической реализации всеобъемлющих договорённостей 2015 г. с учётом существующих вызовов, главным из которых остаются действия США, направленные на создание препятствий полнокровному осуществлению «ядерной сделки». В центре внимания были вопросы подготовки к министерской встрече по СВПД, запланированной на 21 декабря. 

Представители стран-участниц подтвердили приверженность обязательствам по СВПД и резолюции СБ ООН 2231, высказались за продолжение интенсивного поиска эффективных решений, способствующих скорейшему возвращению осуществления всеобъемлющих договорённостей в изначально согласованные рамки.

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