Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 16 декабря 2020 года

Из ответов на вопросы:

О текущей ситуации с коронавирусом

Вновь вынуждены констатировать, что вторая, а где-то уже и третья волна пандемии, не думают отступать. Этот вывод подтверждается неутешительной сегодняшней статистикой по числу зарегистрированных в мире инфицированных - более 70 млн человек, и летальных случаев – свыше 1,6 млн. Нагрузка на национальные системы здравоохранения не ослабевает во многих странах, медицинский персонал работает на пределе возможностей. Это показывает общая мировая картина.

В целях снижения темпа заболеваемости на фоне приближающихся традиционных новогодних праздников власти большинства государств, прежде всего европейских, заметно ужесточают карантинные режимы, предельно ограничивают деятельность сферы услуг и развлечений, социальные контакты между людьми, запрещают проведение массовых мероприятий.

В связи с крайне сложной и изменчивой санитарно- эпидемиологической обстановкой в мире – и многие популярные у россиян туристические направления не являются исключением – вновь обращаем внимание наших граждан на необходимость учитывать имеющиеся риски и тщательно их взвешивать при планировании зарубежных поездок. В случае, если изменить ситуацию с выездом за рубеж невозможно заблаговременно выясняйте условия въезда в ту или иную страну, а также следуйте действующим правилам и требованиям, включая предоставление результатов ПЦР-тестов, необходимых для прохождения границ и посадки на борт самолёта. Для многих граждан по прилету становится сюрпризом, что власти страны пребывания требуют предоставлять соответствующие документы или просят пройти дополнительную проверку. Еще раз обращаю внимание, что в каждой стране действует свой режим пересечения границы, имеющий особенности в связи с пандемией коронавируса.

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О предстоящей встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со спецпосланником Президента Республики Корея

17 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет У Юн Гына – спецпосланника Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Планируется обсудить актуальные вопросы развития двусторонних связей, в том числе в контексте отмечаемого в текущем году 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений. Особое внимание предполагается уделить перспективам расширения торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, включая взаимодействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Намечено также обменяться мнениями по некоторым международным проблемам, в первую очередь по ситуации на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии.

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О министерской встрече в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)

21 декабря планируется участие Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц СВПД. Это мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Воспринимаем единодушное стремление всех партнёров поддерживать высокую рабочую динамику в рамках СВПД и вплотную, причём на высоком уровне, заниматься решением накопившихся проблем как наглядное свидетельство их приверженности взятым на себя обязательствам.

Предстоит обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам осуществления СВПД, включая актуальные вызовы. Политический импульс со стороны министров, усиленный общим пониманием безальтернативности СВПД позволит задать ориентиры и повестку дня дальнейшей коллективной работы по сохранению и бесперебойной реализации всеобъемлющих договорённостей, закреплённых в резолюции СБ ООН 2231.

Нынешний год был для СВПД непростым. Благодаря скоординированным усилиям стран-участниц СВПД удалось не допустить разрушения «ядерной сделки», пересмотра её ключевых положений. Решительный отпор получили попытки США вопреки резолюции СБ ООН 2231 добиться введения бессрочного международного оружейного эмбарго и «перезапуска» ранее отменённых санкций Совета Безопасности в отношении Ирана.

Тем не менее, сложностей в реализации СВПД немало. Их первопричина – действия США, идущие вразрез с их международными обязательствами по резолюции СБ ООН 2231. Речь о бесконечной череде односторонних американских санкций, бьющих по иранскому народу и законному международному сотрудничеству с ИРИ, а также по СВПД. Американская сторона не только сама грубо нарушает решения Совета Безопасности, но и сознательно создаёт помехи их выполнению другими странами.

Главными задачами, стоящими перед участниками СВПД, являются поиск эффективных ответов на эти вызовы и создание условий для возвращения процесса осуществления всеобъемлющих договорённостей в согласованные рамки. Эти вопросы будут в центре внимания на предстоящей министерской встрече.

Рассчитываем на продуктивное взаимодействие со всеми партнёрами в интересах достижения высоких целей, поставленных при заключении СВПД и закреплённых в резолюции СБ ООН 2231, которая в соответствии со статьёй 25 Устава ООН подлежит безусловному выполнению всеми государствами.

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О бандитском нападении на школу-интернат в Нигерии

В результате бандитского нападения 12 декабря на школу-интернат для мальчиков в г. Канка́ра (северо-запад Нигерии, штат Каци́на) похищено более 300 учеников, есть пострадавшие среди сотрудников школьной охраны и полиции. Предположительно, данная акция была организована боевиками экстремистской группировки «Боко Харам» или «Исламского государства Западной Африки».

По распоряжению нигерийских властей в штате Каци́на временно закрыты все школы. В настоящее время проводится операция по поиску похищенных детей и нейтрализации преступников.

Решительно осуждаем очередную бандитскую вылазку радикалов в Нигерии, ставшую отражением ухудшения криминогенной обстановки в стране в целом. Поддерживаем принимаемые Правительством Нигерии меры по противодействию бандформированиям и террористическим группировкам.

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О ревизии истории Второй мировой войны

В ряде западных СМИ продолжают появляться материалы с призывами к «переосмыслению», а точнее переосмыслению истории Второй мировой войны.

«Ярким» примером является недавний сюжет швейцарской радиостанции «SRF 4 News». Критикуя действия Следственного комитета России в рамках расследования геноцида жителей Сталинграда нацистами в 1942-1943 гг, журналисты приходят к выводу, что в контексте Второй мировой войны «Россия слепа к своим собственным преступлениям».

Не в первый раз западные журналисты стремятся снять с повестки вопрос о колоссальном ущербе, который был нанесён народам Советского Союза гитлеровскими оккупантами и их союзниками из числа стран-сателлитов. Не имея возможности отрицать факты злодеяний захватчиков, западные масс-медиа пытаются сместить фокус с этой темы путём подмены понятий, передёргивания фактов и откровенной лжи. «Модным» трендом в определённых кругах стало возложение равной ответственности на нацистскую Германию и Советский Союз за развязывание Второй мировой войны, принижение роли Красной армии и советских граждан в победе над фашизмом и, напротив, фиксация на неоднозначных эпизодах, которые трактуются с явным русофобским уклоном. Конечная цель этих пропагандистских усилий понятна и очевидна – уравнять Советский Союз с Третьим Рейхом и тем самым обесценить роль в антифашистской борьбе СССР, потерявшего 27 миллионов граждан.

Подобная дезинформационная кампания направлена на безусловную ревизию истории, на искажение образа России в глазах жителей стран западного мира. В погоне за реализацией сиюминутных конъюнктурных интересов и целей вдохновители этих акций не отдают себе отчёт в долгосрочных необратимых последствиях своих действий.

Искажение роли Советского Союза в победе над фашизмом ставит под сомнение глобальное понимание природы Второй мировой войны, создаёт предпосылки для реабилитации фашизма и нацизма в массовом сознании и, как следствие, их реинкарнации.

В странах, где выходят подобные статьи, общественность, журналисты, профессиональное сообщество историков должны проанализировать ситуацию и понять, какие движения, воззрения, политические партии пользуются наибольшей поддержкой, а какие только набирают темпы. Если задаться вопросом и честно на него ответить, то можно прийти к неутешительному выводу. Эксперименты с переписыванием истории чреваты повторением того, что было в середине двадцатого века только уже на новой почве и с новыми силами. Готова ли к этому Европа? Нужно ли ей это? Где будут потом искать вакцину от этих исторических заболеваний? Думаю, что это повод проанализировать происходящее в европейских странах, на европейском континенте особенно после выхода подобных публикаций. Журналисты «SRF 4 News» наверняка должны помнить о планах Гитлера по захвату Швейцарии – операции «Танненбаум». И только благодаря победе антигитлеровской коалиции, в которую СССР внёс решающий вклад, этим планам не суждено было осуществиться. Вероятно, журналисты помнят и знают об этой операции. Возможно, хотят ее реинкарнации и выступают в поддержку подобных взглядов. Тогда нужно себе и нам об этом честно сказать.

Искажение памяти о реальной истории Второй мировой войны, забвение её уроков – это не только преступление против десятков миллионов людей по всему миру, сражавшихся с фашизмом и сложивших жизни в этой борьбе. Это мина замедленного действия под современный миропорядок, создающая риски для всех, включая страны Запада, особенно Европы.

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О переносе частицы Вечного огня

14 декабря 2020 года состоялась церемония переноса частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в столицу Сербии – Белград. Мероприятие приурочено к завершению объявленного Президентом России В.В.Путиным Года памяти и славы. При содействии Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и при непосредственном участии почётного караула и военного оркестра частицу огня зажгли в лампаде для последующей транспортировки.

15 декабря лампада с огнем была доставлена российской делегацией из Москвы в Белград специальным бортом Минобороны России. Пламя перенесли к скульптурно-архитектурной композиции «Вечный огонь» у Мемориала освободителям Белграда, где прошла торжественная церемония зажжения, приуроченная к 75-летию Великой Победы. В мероприятии принял участие Министр иностранных дел России С.В.Лавров.

Подробности об этом историческом событии есть на сайте МИД России и в наших аккаунтах в соцстях. Появление первого в Белграде Вечного огня – свидетельство продолжения Россией и Сербией традиций боевого братства, заложенных в ходе борьбы советских и югославских воинов с фашизмом, а также приверженности двух стран сохранению исторической правды о роли наших народов в освобождении Европы от нацизма.

Вечный огонь у мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного солдата» в Александровском саду в Москве был зажжен 8 мая 1967 года. С самого первого дня обеспечением сохранности Вечного огня занимаются сотрудники МОСГАЗа. К этой работе привлекаются только лучшие и самые опытные специалисты. Пламя Вечного огня не угасает благодаря уникальным инженерным решениям, которые обеспечивают стабильное горение в любую погоду. Священный огонь не может задуть ветер, засыпать снег и залить дождь.

Для торжественной церемонии передачи частицы Вечного огня от мемориала «Могила Неизвестного солдата» в Белград использовано уникальное оборудование – разработанный специалистами МОСГАЗа факел для переноса пламени на мемориал и переносное устройство для перевозки пламени, которое впервые применялось в ходе всероссийской акции «Эстафета Вечного огня», приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда частицы Вечного огня были доставлены в 26 субъектов Российской Федерации.

С тех пор технология многократно доказала свою эффективность и безопасность. Так, при участии столичных специалистов – «газовиков» в сентябре 2019 года состоялась торжественная церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в столицу Словении Любляну – первый случай в истории, когда Вечный огонь был перевезен в столицу европейской страны, не входившей в состав СССР. Те же безотказные технологии применялись в ходе церемоний передачи частицы пламени Вечного огня в город Обнинск Калужской области (2019 год) и город-герой Тулу (2020 год).

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Об открытии в Пекине фотовыставки «Великая Отечественная война в объективах женщин-корреспондентов»

13 декабря в Мемориальном музее войны сопротивления китайского народа Японии открылась фотовыставка «Великая Отечественная война в объективах женщин-фотокорреспондентов», посвященная 75-летию Победы. Представленные на выставке фотографии бесценны, уникальны, они впервые демонстрируется за рубежом.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие представители МИД КНР, партийных и общественных кругов Пекина. Мероприятие вызвало широкий резонанс в Китае и вновь продемонстрировало общность наших с китайскими партнерами оценок событий тех лет и готовность твердо противодействовать любым попыткам фальсифицировать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны.

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О Дне памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Вчера, 15 декабря отмечался День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Эта дата была учреждена в 1991 г. Союзом журналистов России после того, как в Югославии под обстрелами погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. С тех пор ежегодно 15 декабря мы чтим память репортеров, фотографов, телеоператоров, отдавших жизни в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей.

По данным ООН, с 2006 по 2019 гг. было убито около 1200 журналистов. Трагичная статистика пополняется за счет сотрудников СМИ, выполняющих свою работу не только в условиях военных конфликтов, но и в мирное время.

В России уделяется особое внимание безопасности журналистов, проблеме безнаказанности преступлений против них и недопущению подобных деяний. Делаем все возможное для привлечения к ответственности виновных в воспрепятствовании профессиональной деятельности работников СМИ, осуществляем мониторинг правонарушений в их отношении, взаимодействуем по этим вопросам с ОБСЕ и ЮНЕСКО.

Обоснованную и серьезную обеспокоенность продолжает вызывать ситуация с безопасностью журналистов на Украине. Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшие нарушения прав журналистов вплоть до их физической ликвидации.

До сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других. Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, которое происходит с фактической подачи официального Киева, давно вставшего на путь репрессий в отношении СМИ, журналистов и подавления инакомыслия.

Тревогу вызывают многочисленные нарушения прав журналистов в прибалтийских странах. В 2019 г. в Литве парламентарии призвали заблокировать доступ к сайту «Спутник Литва» на территории Республики, а главный редактор информагентства М.Касем был задержан и выдворен из страны на пять лет. С 1 января 2020 г. под угрозой уголовного преследования прекратили работу сотрудники «Спутник Эстония». Не менее тяжёлая ситуация в Латвии: заблокирована ретрансляция семи каналов группы «РT», закрыт «Первый балтийский канал». В декабре с.г. в отношении журналистов бюро «Спутник» в Риге проведены задержания, допросы и обыски, предъявлены уголовные обвинения. Одновременно была учинена расправа над русскоязычными журналистами информагентства «Балтньюз».

30 июля 2018 г. в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в результате нападения неизвестных лиц погибли три российских журналиста - Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Трагедия произошла в неподконтрольных властям окрестностях г.Сибю (190 км на север от столицы ЦАР - г.Банги), находящегося в зоне многолетнего конфликта между незаконными вооруженными формированиями. Следственный комитет Российской Федерации, возбудивший уголовное дело по факту убийства, совместно с центральноафриканскими компетентными органами проводит расследование этого преступления.

В 2020 г. в третий раз была вручена международная премия им.Халеда аль-Хатыба для журналистов за лучшие работы из зоны вооружённых конфликтов. Премия учреждена в память о погибшем в 2017 г. в Сирии в результате ракетного обстрела со стороны боевиков 25-летнем корреспонденте арабской секции телеканала «РТ». В своих репортажах Х.аль-Хатыб освещал бои сирийских правительственных сил с террористами. В 2018 г. Президент России В.В.Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста медалью «За отвагу», которая была вручена его семье.

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О ситуации с российскими и русскоязычными журналистами в Латвии

Вновь отмечаем то, что международные правовые организации упорно молчат (видимо, делают это осознано) в отношении очередного выпада латвийских властей против свободы прессы и русского языка.

Хотела бы напомнить, что 3 декабря с.г. Служба государственной безопасности Латвии задержала и допросила, а также произвела обыски, изъятия оргтехники и денежных средств у семи русскоязычных журналистов «Спутник Латвия» и информационного портала «Балтньюз». Им предъявлено уголовное обвинение.

Несмотря на наши публичные призывы разобраться в ситуации, беседы, проведенные руководством диппредставительств России при соответствующих структурах, международных организациях, а также обсуждение данного сюжета на Постсовете ОБСЕ, официальных оценок этого бесцеремонного попрания свободы слова мы не увидели.

Вновь повторяем наш призыв к международным организациям, специализирующимся на защите прав журналистов, свободе слова, дать свою беспристрастную оценку происходящему.

Попытки латвийской стороны как-то оправдать все, что происходит, неубедительны, потому что невозможно оправдать мракобесие. Ссылки на то, что уголовное преследование корреспондентов, пишущих новостные заметки для ресурсов «Спутник», якобы связано с односторонними персональными рестрикциями Евросоюза, напомню - нелегитимными, против генерального директора МИА «Россия сегодня» Д.К.Киселева. Стыдно за латвийских коллег было только когда под предлогом тех же так называемых санкций против Д.К.Киселева они запретили ретрансляцию семи каналов холдинга «РТ», к которому Д.К.Киселев не имеет никакого отношения.

Наши контакты в различных международных структурах подтверждают, что российские СМИ, вещающие на иностранных языках, пользуются большой популярностью за рубежом, интерес к ним растет, в том числе среди международных чиновников самого высокого уровня. Они являются источниками качественной, неангажированной и разносторонней информации. Можно соглашаться или нет, но они предоставляют результаты профессиональной работы. У западного мейнстрима свое представление о плюрализме мнений. Возможно, это и есть причина того, что они могут выдерживать конкуренцию только, когда «бэк-вокал» обеспечивается властями их стран такими репрессивными методами в отношении конкурентов.

В очередной раз видим, как сообщество «западных демократий» «покрывает» своих младших партнеров в неблаговидных делах. Неоднократно предостерегали руководство организаций, ответственных за мониторинг нарушений прав человека, от этой порочной практики. Это настоящая «круговая порука». Она компрометирует само понятие демократии, о которой так любят назидательно рассуждать Запад, и подрывает авторитет организаций, которые должны эту демократию охранять. Они заявляют о себе как о стражах демократии.

Не могу не отметить, что к практическим шагам по наступлению на свободу слова и искоренению русскоязычия Латвия перешла на фоне затеянной Евросоюзом кампании по борьбе с мифической «дезинформацией», исходящей, по их мнению, от нашей страны. Брюссель видит «руку Кремля» уже везде. А неправомерные санкционные решения ЕС при молчании евроструктур расширительно толкуются Латвией для сведѐния политических счетов с носителями «негосударственного» языка и неугодных взглядов. Получается, что евроинтеграция, призванная примирять народы Европы, на практике в этой части континента оборачивается прямо противоположными результатами – подавлением инакомыслия и нарушением культурно-языкового многообразия.

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Об исследовании конкурентоспособности русского языка, подготовленном Институтом русского языка им. А.С. Пушкина

Очень интересное исследование конкурентоспособности русского языка было реализовано Институтом русского языка им. А.С. Пушкина. Эксперты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина подготовили новое исследование глобальной конкурентоспособности русского языка и его устойчивости в странах постсоветского пространства.

Необходимость в таком исследовании возникла в связи с отсутствием объективной обобщенной информации, позволяющей адекватно оценить, как изменилось положение русского языка в целом – за определенный период, в отдельной стране, в регионе мира или на глобальном уровне.

В 2020 году эксперты Института Пушкина провели мониторинг и сопоставительное исследование русского языка и 11 других наиболее конкурентоспособных языков мира, а также сравнительное исследование положения русского языка в странах постсоветского пространства.

В ходе исследования впервые систематизированы данные о функционировании русского языка в таких сферах, как государственные коммуникации, СМИ, образование, наука, Интернет. Эксперты полагают, что проведенное исследование, основанное на точных, измеряемых показателях, результатах и фактах с привязкой к конкретным зарубежным странам, будет полезно при определении государственных приоритетов в области языковой политики.

Ознакомиться с исследованием «Индекс положения русского языка в мире» можно на сайте Института (https://www.pushkin.institute/news/index1.pdf).

Упомянула его не как истину в последней инстанции, а именно в качестве научного взгляда на часто обсуждаемую проблематику.

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О размещении американского ядерного оружия на европейской земле

Обратили внимание на то, что в Парламенте Нидерландов был недавно поднят вопрос о нахождении на территории этой страны американских ядерных авиабомб. При этом, как отмечают комментаторы, министр обороны А.Бейлевелд не смогла убедительно ответить на заданные ей в этой связи вопросы.

Главе нидерландского военного ведомства можно только посочувствовать. С одной стороны, правительство, членом которого она является, во всеуслышание декларирует свою приверженность цели достижения безъядерного мира, а с другой – предоставляет территорию своей страны для размещения американского ядерного оружия, и обеспечивает активное участие вооруженных сил Нидерландов в тренировках, предполагающих отработку навыков его боевого применения.

Необходимо в очередной раз напомнить, что «совместные ядерные миссии» НАТО, в которых участвуют, в том числе и Нидерланды, прямо противоречат основополагающим положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – его Статье I и Статье II. Кроме того, неядерные страны, где складируется ядерное оружие, фактически нарушают свои соглашения о гарантиях с МАГАТЭ.

Сложившаяся вокруг находящегося в Европе американского ядерного оружия ситуация вызывает самую серьёзную озабоченность как в стратегическом контексте, так и с точки зрения обеспечения авторитета и жизнеспособности ДНЯО и установленного им нераспространенческого режима. Данный аспект приобретает особое значение в свете предстоящей в будущем году Конференции по рассмотрению действия данного Договора.

Убеждены, что у этой очень серьезной проблемы имеется только одно реалистичное решение, и оно должно предусматривать возврат всех американских ядерных вооружений на территорию США, ликвидацию инфраструктуры, позволяющей обеспечивать хранение, обслуживание и быстрое развёртывание этого оружия в европейских странах НАТО, а также отказ от проведения тренировок и учений, связанных с подготовкой применения ядерного оружия личным составом ВС неядерных стран альянса.

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О развитии ситуации в Международном уголовном суде

10 декабря с.г. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) г-жа Бенсуда объявила о завершении предварительного рассмотрения ситуации на Украине и наличии оснований для запуска официального расследования. Материалы Прокуратуры изначально свидетельствовали о полном непонимании этой структурой реалий, которые сложились после антиконституционного переворота на Украине. Поэтому в этих материалах появились одиозные пассажи об «оккупации» Крыма и много подобных вещей. На основании данных, полученных от Киева, Прокуратура решила, что украинская Фемида, якобы, в состоянии сама расследовать преступления украинских военных и националистов на Юго-Востоке страны.

Понятно, что рассчитывать на сколь-либо непредвзятое и профессиональное рассмотрение в Гааге событий на Майдане, привлечение к ответственности виновных за трагедию в Одессе, гибель мирных жителей в результате так называемой АТО не приходится.

На этом фоне особенно цинично выглядит другое решение Прокуратуры, обнародованное за день до ее заявления по «украинскому досье». 9 декабря с.г. г-жа Бенсуда объявила, что прекращает рассмотрение преступлений британских военных в Ираке.

В отчете по этому делу Прокуратура приводит свидетельства неадекватности национальных британских механизмов расследования. Несмотря на тысячи свидетельств совершенных преступлений, полученных британским следствием за почти 10 лет, согласно отчету, уголовному преследованию не подвергся ни один военнослужащий. МУС также фактически признал, что британские правоохранительные органы во многих случаях пренебрегали имеющимися доказательствами преступлений и блокировали расследование роли командования.

Парадокс в том, что в итоге Прокуратура, не стесняясь, приняла решение о закрытии «иракского досье» со ссылкой на то, что оно подлежит расследованию самими британцами. На первый взгляд – полное отсутствие логики. Но давайте вспомним горький опыт расследования в МУС ситуации в Афганистане. Напомню, оно привело к санкциям со стороны США в отношении сотрудников Суда, включая г-жу Бенсуду. Видимо, в Гааге усвоили этот «урок».

Неоднократно заявляли о неэффективности МУС. Последнее развитие вокруг украинского и иракского «досье» в очередной раз красноречиво подтверждает, что не приходится ожидать профессионального подхода, здесь и двойные стандарты, и страх санкций.

Россия не участвует в Римском статуте МУС и не признает юрисдикцию этого Суда. В очередной раз убеждаемся в несостоятельности этого органа, деятельность которого дискредитирует саму идею международного уголовного правосудия.

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О взаимодействии с Альянсом цивилизаций ООН

Особое место в продвижении диалога и партнерства между культурами, религиями и цивилизациями принадлежит Организации Объединенных Наций и созданному в 2005 г. Альянсу цивилизаций ООН (АЦ). Российская Федерация изначально поддержала идею создания АЦ, на первом этапе подключившись к ее реализации в качестве члена Группы высокого уровня при Генеральном секретаре ООН, а после завершения ее работы в ноябре 2006 г. – члена Группы друзей Альянса цивилизаций (ГДАЦ).

Наши представители принимают активное участие в работе Альянса, причем на всех уровнях: в ходе его глобальных форумов, в министерских встречах ГДАЦ. Последний, 8-й Глобальный форум, состоялся 19-20 ноября 2018 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В нем приняла участие российская делегация во главе со Специальным представителем МИД России по взаимодействию с Альянсом цивилизаций, Послом по особым поручениям К.В.Шуваловым.

Выступаем за подключение АЦ и возглавляющего эту структуру Высокого представителя Генерального секретаря ООН М.Моратиноса ко всем инициативам, направленным на достижение согласия между представителями различных конфессий и культур. В частности, поддерживаем его деятельное участие в подготовке Всемирной конференции глав государств, парламентариев и представителей мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу на благо мира и человечества, которую планируется организовать в мае 2022 г. в России по линии Межпарламентского союза и под эгидой ООН. В рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН по проблематике культуры мира, а также в ходе согласования проходящих по соответствующему пункту повестки дня ГА ООН проектов резолюций подчеркиваем необходимость учета важной роли АЦ в развитии мультикультурализма, этнической и религиозной терпимости государств мира.

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О назначении Манижи Сангин послом доброй воли УВКБ ООН

Приветствуем назначение Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) своим первым российским послом доброй воли М.Д.Сангин – известной певицы, музыканта и общественного деятеля.

Как представляется, это решение, о котором, кстати, было объявлено 14 декабря, в день 70-летия УВКБ, отражает растущую роль нашей страны в решении проблем беженцев и вынужденных мигрантов во всем мире.

К обязанностям посла доброй воли УВКБ относится активное привлечение общественного внимания к проблематике вынужденного перемещения населения, а также участие в различных тематических мероприятиях.

Рассчитываем, что деятельность М.Д.Сангин в качестве посла доброй воли УВКБ в должной мере послужит реализации целей и задач Управления.

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О пресс-турах, организованных для иностранных журналистов в 2020 году

Как вы знаете, в последние четыре года одной из визитных карточек Департамента информации и печати МИД России стало проведение пресс-туров с участием иностранных корреспондентов в субъекты Российской Федерации.

К сожалению, в текущем году пандемия коронавируса внесла определенные ограничения в реализацию данного проекта. Тем не менее, идя навстречу многочисленным пожеланиям журналистов, и, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в соответствующих регионах, нам удалось осуществить два пресс-тура. Один в Забайкальский край, другой – в Сахалинскую область – с участием представителей СМИ, как журналистов, так и операторов из Исландии, Китая, Республики Корея, Сирии, Словении, Узбекистана, Эквадора.

Участники пресс-туров ознакомились с историей и традициями регионов, их туристическим, природным и экономическим потенциалом, встретились с местными официальными лицами и журналистами, пообщались со своими коллегами.

Практическим результатом поездок стали интервью с руководителями этих субъектов Федерации, подготовка соответствующих репортажей в иностранных СМИ, договоренности об обменах опытом работы и контентом с региональными изданиями.

Мы каждый раз публикуем краткие сообщения по итогам пресс-туров были размещены на аккаунтах МИД России (1, 2, 3).

В 2021 году планируется продолжение практики пресс-туров. Разумеется, если это позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация. Будем максимально принимать во внимание пожелания иностранных журналистов по маршрутам и программе поездок, оказывать иное содействие. Готовы учитывать интересы не только иностранных корреспондентов, но и субъектов Российской Федерации. Если вы хотите принять у себя иностранных корреспондентов, вам есть о чем рассказать, поделиться достижениями – говорите нам, а мы организуем.

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О санкциях против ФК «Ахмат»

МИД России ранее уже не раз высказался о том, как мы относимся к введению Вашингтоном односторонних санкций. Наша позиция не изменилась. Но в этот раз американские коллеги, включив в санкционный список футбольный клуб Российской премьер-лиги «Ахмат», превзошли сами себя и опровергли здравый смысл в принципе. По крайней мере на моей памяти такого еще не было. «Ахмат» – единственный в мире клуб, против которого введены рестрикции США.

Теперь у всех, кто числится под американскими санкциями есть возможность болеть за свой футбольный клуб, также находящийся под санкциями.

Но есть иное измерение, уже серьезное. Полагаем, что УЕФА и ФИФА – крупнейшие международные спортивные ассоциации – должны в рамках своей компетенции высказать свое мнение, указав Вашингтону его место в мире футбола. Надеемся, у этих международных спортивных структур хватит смелости и зрелости для подобных заявлений.

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О праздновании Дня провозглашения Республики Нигер

18 декабря Нигер отмечает День провозглашения Республики.

Дружественный нам нигерский народ прошел сложный путь борьбы за национальную независимость и суверенитет. С конца 19-го века Франция активно проводила захват территорий современного Нигера. Действия французских колонизаторов сопровождались насилием и репрессиями по отношению к местному населению. Окончательная колонизация Нигера была оформлена в 1922 году. При этом он оставался одним из беднейших французских владений, получая лишь незначительную часть субсидий и помощи со стороны метрополии. Периодически возникавшие очаги национально-освободительного движения жестоко подавлялись, однако патриотически настроенные силы смогли в условиях гонений и репрессий создать в 1951 г. политическую партию «Нигерский демократический союз», провозгласившую курс на освобождение от колонизаторов. В 1958 году по итогам референдума Нигер был объявлен автономной республикой в составе Французского Сообщества, из которого вышел в августе 1960 года, став полностью независимым государством.

На нынешнем этапе страна движется по пути построения демократического общества, уверенно реализует задачи социально- экономического развития. Нигер играет все более активную роль в политической жизни на Африканском континенте, активно подключается к решению проблем региональной безопасности, вносит весомый вклад в коллективные усилия по борьбе с терроризмом в Сахаро-Сахельском регионе.

Хотели бы поздравить руководство и народ дружественного Нигера с одним из главных национальных праздников, пожелать гражданам Республики новых свершений, мира, процветания и благополучия.

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Из ответов на вопросы:

Вопрос: Азербайджан и Армения согласились на обмен пленными по принципу «всех на всех» и при посредничестве российских миротворцев данный обмен состоялся. Можно ли считать этот процесс завершенным или он ещё находится в стадии развития?

Ответ: Вчера Командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Р.У.Мурадов подробно рассказал об обмене пленными по принципу «всех на всех» между Баку и Ереваном. «В соответствии с трехсторонним Заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г. осуществлен обмен пленными по принципу «всех на всех». Этому предшествовала большая подготовительная работа, проведенная российскими миротворцами с азербайджанской и армянской сторонами. Самолетом ВКС России в Баку доставили и передали представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. Азербайджанская сторона возвратила 44 пленных, они прибыли на аэродром Эребуни. Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения».

Процесс обмена пленными продолжается.

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Вопрос: Могли бы Вы прояснить текущие функции «тройки» стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию в постконфликтный период? Какие задачи будет решать Группа в данный момент и в перспективе, учитывая, что именно Россия способствовала разрешению конфликта? Не эффективнее ли было решать возникающие вопросы сложившейся «тройкой» Россия-Азербайджан-Армения? Стоит ли воспринимать работу Минской группы как то, что она будет решать задачи реализации трехстороннего Заявления лидеров от 9 ноября с.г.? Возможно, она станет «выводить» на реализацию вопросов, которые в рамках этого Заявления могли бы решаться позже? В частности, это было зафиксировано в заявлении глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 3 декабря с.г. по итогам СМИД в Тиране. Там отмечалось, что Азербайджан и Армения должны будут выработать долгосрочное и устойчивое мирное соглашение и решить все оставшиеся вопросы. Какие конкретные задачи стоят перед Минской группой в этой связи?

Ответ: Хочется порекомендовать обратиться в Минскую группу ОБСЕ.

Учитывая масштаб принятого 9 ноября с.г. лидерами трех государств Заявления, на данном этапе как раз и происходит процесс его реализации, с одной стороны, а с другой стороны - «поднастройки» всех международных структур, органов и организаций, которые должны решать вопросы в рамках своих полномочий и компетенции.

Необходимо время для согласования и институализации этих процессов. Именно этим сейчас все и занимаются.Проблем, с которыми столкнулся регион, огромное количество. Они относятся к абсолютно разным сферам: гуманитарные вопросы, положение беженцев, объекты культуры, безопасность, разминирование. На данном этапе идет процесс настройки каждого сегмента урегулирования по своим направлениям.

Нужно понимать, что определением направлений и шагов сейчас занимается как Минская группа ОБСЕ, так и другие международные структуры и посреднические организации (например, МККК), которые могут сыграть свою роль в полноформатном урегулировании ситуации.

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Вопрос: С 12 по 13 декабря с.г. армия Азербайджана нарушила режим прекращения огня в западной части Гадрутского района. У армянской стороны есть раненые. Не преследует ли нарушение Азербайджаном режима прекращения огня в случае присутствия российских миротворцев цель дискредитировать миротворческую миссию России, подвергая сомнению трехстороннее Заявление?

Ответ: Россия делает всё возможное, чтобы в регионе установился долгий и прочный мир. Исходим из того, что и стороны конфликта ориентированы на те же цели.

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Вопрос: Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в рамках регионального визита 12 декабря с.г. прибыли в Баку. Президент Азербайджана И.Г.Алиев заявил, что не приглашал их. Не означает ли резкий тон И.Г.Алиева, что Азербайджан начинает саботаж против Минской группы ОБСЕ? Почему сопредседатель Минской группы ОБСЕ И.В.Попов не участвовал в визите?

Ответ: Вопросы относительно шагов азербайджанской стороны нужно адресовать Баку.

Российская сторона была представлена в Ереване и Баку Послом России в Азербайджане М.Н.Бочарниковым и временным поверенным в делах России в Армении А.Л.Синегубовым. Не думаю, что должна раскрывать детали, почему именно так была сформирована российская делегация. На это есть причины, в которых нет ничего конспирологического. Не ищите глубинного политического подтекста.

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Вопрос: Вице-спикер азербайджанского Парламента А.Алиев заявил, что российские миротворцы не имеют права защищать села, в которые накануне попытались ворваться турецко-азербайджанские формирования. «Россия не имеет права вмешиваться в антитеррористическую операцию азербайджанских спецслужб в Нагорном Карабахе и понесет значительные потери вместе с Арменией», – написал он на своей странице в «Фейсбуке». Как Вы оцениваете такие заявления?

Ответ: Неоднократно комментировали это в контексте других заявлений различных политических деятелей. Исходим из того, что все заявления, которые делаются непосредственными сторонами конфликта (хотя мне приятнее называть их сторонами урегулирования) и другими региональными и внерегиональными игроками, должны быть направлены на достижение главной цели – долгосрочного мира и полноформатного урегулирования. Каждое заявление должно рассматриваться именно с точки зрения того, какую пользу или вред оно может нанести.

Исходим из того, что была проделана важнейшая и сложнейшая работа и каждое слово нужно взвешивать, задавать себе вопрос, для чего оно произносится.

Всё, что касается конкретных деталей – полномочий, ситуаций «на земле», функциональных обязанностей, зоны ответственности – все эти вопросы могут и должны решаться в рабочем порядке между сторонами. Ведем и поддерживаем диалог и с Баку, и с Ереваном по всем существующим каналам. Все вопросы нужно решать именно в таком ключе.

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Вопрос: Президент Российской Федерации В.В.Путин поздравил Дж.Байдена с победой на выборах в США. Может ли победа Дж.Байдена повлиять на участие обеих стран в процессе национального примирения в Афганистане?

Ответ: В последние годы между Российской Федерацией и США был налажен конструктивный диалог по вопросу мирного урегулирования в Афганистане. Постоянно поддерживались контакты на уровне спецпредставителей, а с 2019 г. совместно с китайскими и пакистанскими партнерами действует формат расширенной «тройки», который доказал свою эффективность и востребованность в деле содействия мирному урегулированию межафганского конфликта.

Рассчитываем, что с приходом к власти нового президента США российско-американские контакты в целях скорейшего достижения мира в Афганистане, а также нейтрализации исходящих с территории этой страны угроз терроризма, экстремизма и наркотрафика будут продолжены.

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Вопрос: В Греции давно обсуждается вопрос закупки Турцией зенитно-ракетных комплексов «С-400». Многие считают, что это нарушает баланс сил в Эгейском море, поэтому санкции со стороны США воспринимались как справедливое наказание Анкаре. Каков подход России к этим санкциям? Будет ли какая-либо реакция на них со стороны России?

Ответ: То есть Вы считаете, что санкции США, которые они объявили в связи с контрактом по «С-400» связаны с действиями Турции в Средиземноморье?

Вопрос: Такова часть греческого общественного мнения.

Ответ: Тогда у Вас больше информации, чем даже у США. Они не увязывали с этим решение о введении санкций. Нигде не читали и не слышали, чтобы именно этим они мотивировали подобные действия.

В данном случае США были очень откровенны на протяжении нескольких лет: сначала отговаривая Турцию покупать российские вооружения, затем, угрожая санкциями, оказывали давление на Анкару, делая все возможное, чтобы эти комплексы не были приобретены. Вашингтон не скрывал ни своей мотивации, ни своих шагов.

Министр иностранных дел России С.В.Лавров в ходе визита в Боснию и Герцеговину 14 декабря с.г. уже высказался на этот счет: «американская сторона говорит об этом уже больше года, поэтому сюрпризом для нас данная ситуация не является. Очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие десятилетия. Это не добавляет авторитета Соединенным Штатам на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества». Вот еще одно проявление невозможности выдерживать конкуренцию, играя по правилам. Необходимы дополнительные шаги по обеспечению себе конкурентных преимуществ, несмотря на то, что такие подходы стоят вне закона. К ним относятся односторонние санкции по линии военно-промышленного комплекса.

СМИ, вооружения, энергетический сектор – везде одна и та же концепция: помогать подобными нелегитимными действиями самим себе, своим производителям и бизнесменам.

Не так давно С.В.Лавров дал развернутый комментарий по ситуации в Средиземноморье. Сегодня еще раз повторил свою оценку происходящего в регионе, когда ему был задан соответствующий вопрос.

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