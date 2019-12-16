О рабочем визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Хорватию

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15-16 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил с рабочим визитом Республику Хорватию. Прошли встречи с Президентом страны З.Милановичем, Председателем Правительства А.Пленковичем, переговоры с Министром иностранных и европейских дел Г.Грлич-Радманом.

Стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, ситуации в Балканском регионе, актуальным международным темам. Выражено обоюдное удовлетворение содержательным наполнением российско-хорватского политического диалога, отмечено поступательное укрепление экономических связей. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в культурно-гуманитарной области.

В ходе визита подписаны Программа сотрудничества в области культуры между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватии на 2020-2022 гг. и План консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных и европейских дел Республики Хорватии на 2021-2022 гг.

С.В.Лавров принял участие в церемонии открытия нового здания Посольства России в Загребе.