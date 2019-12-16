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16.12.2019:33

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на церемонии открытия нового здания посольства России в Хорватии, Загреб, 16 декабря 2020 года

2249-16-12-2020

Дорогие друзья,

Хочу поблагодарить моего коллегу, Министра иностранных дел Хорватии Г.Грлич-Радмана, бывшего Министра иностранных дел, а потом и бывшего Президента Хорватии К.Грабар-Китарович, мэра Загреба М.Бандича за содействие в решении вопросов, связанных с открытием нового здания посольства России в Хорватии. Летом с.г. подписали соглашение об улучшении условий размещения посольства Хорватии в Москве и посольства России в Загребе. Это соглашение выполняется. Хорватское посольство переехало в новое здание чуть раньше, а мы это делаем в эти дни.

Это хорошее подтверждение нашей обоюдной нацеленности на всемерное развитие сотрудничества в самых разных областях. Это подтвердилось и очень полезными насыщенными переговорами, которые сегодня состоялись в Загребе в Министерстве иностранных дел и встречами с Президентом и Премьер-министром Хорватии.

Уверен, что скоро мы возобновим сотрудничество в сфере туризма, которое сейчас встало на паузу из-за коронавирусной инфекции. Россияне очень любят хорватские курорты – и летние, и зимние. И хорватские граждане могли не раз убедиться в гостеприимстве с которым их встречают в России. Яркий пример – Чемпионат мира по футболу 2018 г. Здесь присутствует живой свидетель – г-жа К.Грабар-Китарович, которая подтвердит, что даже когда россияне проигрывают, их гостеприимство от этого не страдает. С обеих сторон у нас абсолютно ясная нацеленность на всемерное развитие сотрудничества. Поэтому дипломатам скучать не придется. Новое здание создаст им более комфортные условия для того, чтобы продвигать вперед весь комплекс наших отношений.

 

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