О встрече С.А.Рябкова с аргентинской правительственной делегацией

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с помощником Президента Аргентины С.Николини и заместителем Министра здравоохранения Аргентины К.Виццотти.

Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая вопрос об использовании российской вакцины для улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Аргентине.