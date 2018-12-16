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16.12.2018:53

О встрече С.А.Рябкова с аргентинской правительственной делегацией

2248-16-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

16 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с помощником Президента Аргентины С.Николини и заместителем Министра здравоохранения Аргентины К.Виццотти.

Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая вопрос об использовании российской вакцины для улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Аргентине.

 

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