Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с Председателем Правительства Республики Хорватии А.Пленковичем, Загреб, 16 декабря 2020 года

Неофициальный перевод с английского

Господин Премьер-министр,

Благодарю Вас за возможность встретиться. Согласен с тем, что наши отношения позитивно развиваются по всем направлениям: в рамках политического диалога, контактов между парламентариями, по линии правоохранительных органов, в т.ч. Генпрокуратуры.

В сфере экономической деятельности возлагаем большие надежды на скорейшее возобновление работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая вынуждена была взять паузу из-за коронавирусной инфекции. Но ее сопредседатели находятся на связи. Уверен, что в следующем году Комиссия заработает в полную силу. Поддерживаем развитие отношений между компаниями наших стран. Российский бизнес активно работает в Хорватии (в т.ч. такие компании, как ПАО «Лукойл», АО «Зарубежнефть», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ» и т.д.) вместе со своими партнерами.

Сотрудничаем по некоторым военно-техническим вопросам. Подписан контракт по поставке двигателей в Хорватию. У нас развивается сотрудничество в области туризма и культуры. В январе с.г. провели «Дни хорватского туризма в России», которые пользовались успехом. К сожалению, в связи с коронавирусными ограничениями интенсивность взаимных поездок снизилась, но уверен, что ситуация изменится. Как только позволят обстоятельства, сможем договориться о проведении Совместного года туризма между нашими странами, что будет способствовать восстановлению этой отрасли.

Спасибо за возможность обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.