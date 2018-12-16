О разрыве дипломатических отношений между Сомали и Кенией

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В связи с принятым 15 декабря решением Федеративной Республики Сомали о разрыве дипломатических отношений с Республикой Кенией призываем Могадишо и Найроби проявить политическую волю с целью преодоления возникших разногласий в интересах обеспечения стабильности в регионе Африканского Рога.

Подтверждаем неизменную позицию Российской Федерации в поддержку суверенитета и территориальной целостности Республики Кении и Федеративной Республики Сомали. Исходим из того, что сомалийско-кенийские противоречия необходимо урегулировать в строгом соответствии с положениями Устава ООН и общепринятыми нормами международного права.

Важную роль в восстановлении добрососедских отношений между Сомали и Кенией могут сыграть такие авторитетные межгосударственные объединения, как Африканский союз и Межправительственная организация по развитию (ИГАД), в состав которых входят оба эти дружественные России государства.