О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии М.Сиялой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 декабря по инициативе ливийской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой.

В ходе обмена мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее особое внимание было уделено проблематике комплексного урегулирования ливийского кризиса, включая задействование потенциала российско-ливийского взаимовыгодного сотрудничества.

С российской стороны была подчеркнута важность обеспечения инклюзивного характера межливийского диалога, подтверждена приверженность суверенитету и единству Ливии, как это закреплено в решениях Берлинской международной конференции и резолюции 2510 СБ ООН.